Con “Permiso Previo o Aviso Automático” van contra el contrabando de mercancías

Para prevenir y combatir el contrabando de mercancías, el diputado César Agustín Hernández Pérez, busca que la Secretaría de Economía implemente el “Permiso Previo o Aviso Automático” en las operaciones de comercio exterior con pedimentos clave M3, destinadas al régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE).

Ello, dijo, permitirá aumentar los ingreso tributarios, que podría ser destinados a proyectos y programas sociales gubernamentales, así como para atender los temas de salud, educación, inseguridad, pobreza, desigualdad y corrupción.

De hecho, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que la evasión fiscal por el manejo de M3 en contrabando asciende a por lo menos 100 mil millones de pesos anuales.

Así, el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Economía a implementar dicho permiso, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Agencia Nacional de Aduanas de México, y al Servicio de Administración Tributaria ejecutar el adecuado cobro de impuestos y las sanciones correspondientes.

Explicó que los pedimentos clave M3, destinados al régimen de RFE tiene como principales beneficios el no pago de impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias y no estando sujeto al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.

A decir del legislador Hernández, esto fomenta “gravemente” el contrabando de mercancías de procedencia extranjera, pues además de la omisión de contribuciones, también permite la libre introducción de bienes al país, poniendo en riesgo la seguridad nacional y afectando el desarrollo de ciertos sectores, como es el caso del textil, confección y calzado.

