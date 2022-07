Relación entre México y EU no es fácil, pero tampoco es como la de China o Rusia, asegura embajador

Al ser cuestionado sobre su perspectiva y si cree en posibles controversias ante las consultas en materia de la política energética de México, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sentenció que la manera de gobernar no es como se hace en China ni en Rusia.

“Sé que tenemos un camino bueno en adelante. No será fácil, nunca ha sido fácil, pero la realidad es que como familia somos nosotros buenos vecinos y socios por la historia en adelante.

“Y no hay otro lugar en el mundo. No es China, ni el modo de ellos de gobernar, no es Rusia, no es Asia, pero es acá en América del Norte y eso es Estados Unidos, Canadá y México”, dijo al inaugurar el recorrido de la locomotora que conmemora el bicentenario de las relaciones comerciales entre México y su país.