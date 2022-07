¿No tomaste tus vacaciones? ¿Qué pasa con ellas?

Más de la mitad de los mexicanos son adictos al trabajo, de acuerdo con datos de OCC Mundial, 55% de ellos laboran más de ocho horas al día, no comen adecuadamente y padecen de estrés por excederse en su actividad laboral. Esto llevaría a pensar que optan por aprovechar sus vacaciones correspondientes, pero en realidad, dedican una cantidad pequeña de su tiempo al ocio y suelen posponer sus periodos de descanso.

Factorial, empresa de software y servicios dedicada a solucionar los problemas de Recursos Humanos y mejorar la toma de decisiones a Pymes, destaca que no tomar vacaciones puede traer consecuencias graves a nivel físico y mental, como también afecta a la productividad de las empresas.

“Las vacaciones son un derecho de todos los trabajadores y representan el periodo de descanso de cada año para tomarse un respiro, salir de la rutina laboral y fomentar la convivencia familiar”, cita la empresa.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 76 explica que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

LOS RIESGOS DE NO DISFRUTARLAS

¿Qué pasa si el colaborador no disfruta de sus vacaciones? Es necesario saber que no pueden ser remuneradas. Está prohibido por el art. 79 la LFT, al indicar que las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración en efectivo, a menos que se termine la relación laboral y el empleado no haya disfrutado de ellas.

Es común que el trabajador posponga por diversas razones sus vacaciones, pero pierde el derecho por caducidad. Laboristas afirman que el derecho al disfrute de este periodo de descanso y su prima vacacional prescriben en un año, a partir de la fecha en la cual son exigibles.

En el único caso que pueden ser pagadas las vacaciones no disfrutadas es en caso de renuncia voluntaria o despido, de acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo deben pagar las vacaciones no gozadas de manera proporcional.

Lo anterior se hace dividiendo los días que corresponden de vacación entre 365 días del año y se multiplica por los días que se lleva laborando, para ver cuántos tocarían proporcionalmente. Y se abonan al finiquito.

Factorial destaca que disfrutar de periodos vacacionales ayuda a estar más motivados en el trabajo. Tan sólo un estudio reciente de Harvard Business Review destaca:

1.Las vacaciones fomentan los ascensos y las promociones laborales. Los colaboradores tienen 6.5% más de probabilidades de obtener una promoción.

2. Las vacaciones incrementan 94% los niveles de positividad y energía.

3 Un estudio. de la Asociación de Viajes de EU, indica que tomar vacaciones eleva 31% los niveles de bienestar y un 21% la productividad de los trabajadores.

Mientras que para las empresas los periodos vacacionales requieren una correcta administración por parte de las organizaciones, ya que es importante coordinar equipos, distribuir cargas horarias y labores.

Factorial agrega que conocer el status y gestionar vacaciones y ausencias de equipo es más sencillo gracias a la tecnología, por ejemplo, a través de su software los empleados pueden entrar y pedir vacaciones fácilmente y los líderes pueden conocer los días de ausencia y .aprobar desde la plataforma, lo que permite no sólo agilizar este trámite, sino tener claridad y transparencia.

