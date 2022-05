¿Buscas chamba? Segob ofrece una vacante de trabajo con salario de 33 mil pesos mensuales

Si estás desempleado o estás buscando una oportunidad laboral te puede interesar esto. La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una vacante para el puesto como subdirector(a) de atención a casos ante la CIDH con un salario de 33 mil 778 pesos mensuales.

Se trata de una vacante en la unidad para la Defensa de los Derechos Humanos con sede en la Ciudad de México.

Entra las funciones principales del puesto como subdirector de atención a casos ante la CIDH se encuentran conformar los informes sobre los trabajos de atención y seguimiento a casos ante la CIDH, para dar a conocer las acciones adoptadas en materia de derechos humanos por las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Además el interesado deberá coordinar los mecanismos de participación de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil en los comités para establecer el diálogo e intercambio de ideas en materia de derechos humanos, entre otras actividades.

Perfil y requisitos de los interesados

Las personas que estén interesadas en la vacante como subdirector de atención a casos ante la CIDH deberán contar con una carrera en las áreas de Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales, Derecho o Sociología.

Tener experiencia labora de tres años en las áreas de Derecho y Legislación nacionales o Administración pública.

Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro(a) de algún culto; y no estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.

Será requisito, atender las medidas de prevención de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, el uso correcto de cubre boca y/o careta y la sana distancia al asistir y permanecer en las instalaciones de la DGRH para la aplicación del desarrollo de las etapas.

Proceso de inscripción

La inscripción o el registro de los(as) aspirantes a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de Publicación en el DOF (25 de mayo) y hasta el 07 de junio de 2022 en la dirección: www.trabajaen.gob.mx.

Al aceptar las presentes Bases, se asignará un número de folio de participación para el concurso, que servirá para formalizar la inscripción a éste y de identificación durante el desarrollo del proceso hasta antes de la Entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar el anonimato de los(as) aspirantes.

Para conocer la convocatoria completa y el proceso del concurso, visita la página www.trabajaen.gob.mx

