Pide AMIA de vuelta nueva verificación física de autos

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), pidió que entre en vigor la nueva verificación física de autos, que se dispone en la Norma Oficial Mexicana 236.

“En una sola inspección, emisiones contaminantes y condiciones físico mecánicas. Es una norma buena para que México se ponga a la altura del mundo, de toda la sociedad. No hay ser humano que no tenga interacción con los vehículos y si estos no están en condiciones físico mecánicos, tenemos un riesgo.

“Esa es la crítica. Nos presionan en el sector automotriz por fabricar autos cada vez más seguros y ahora que está la Norma ¿Por qué no?”, dijo José Zozaya, presidente de la AMIA, en el marco de una presentación de la financiera Equity Link.

Esta norma entró en vigor el 3 de mayo pasado, y tendría como objetivo revisar el acondicionamiento exterior tal como la carrocería, cofre, claxón, cinturones de seguridad, velocímetro, así como la llanta de refacción.

No obstante, el 16 de mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió frenar la entrada de esta norma, al señalar que no tenía conocimiento de su gestión.

Zozaya expuso en conferencia este jueves que la norma se había gestado desde hace ya más de dos años.

“En este caso concreto, sí participamos, las organizaciones civiles, hubo un proceso claro y transparente. Lo que creemos y no estamos de acuerdo es que se vaya a publicar y siempre no”, anotó el ejecutivo.

Héctor Guerrero, subsecretario de la Secretaría de Economía (SE), anotó que la actualización y generación de normas es importante para el país y en está creación o ajustes de regulación deben de participar todos los interesados.

“Hay una parte que es prácticamente pública, donde puede anotarse con su opinión, con un esquema técnico, esquema social, de rama, de lo que pueda ocasionar una norma y de ahí es donde se parte. Tenemos un muy buen modelo de evaluación de la calidad”, dijo el funcionario.

En el evento se presentó la financiera Equity Link, que busca apoyar el desarrollo de las empresas con financiamiento a través del factoraje, crédito revolvente, crédito simple y arrendamiento.

Esta firma ha crecido en los últimos años ante el desarrollo de empresas pequeñas que se están integrando a la cadena de valor del sector automotriz.

Mario Antúnez, presidente de Equity Link, señaló que contar con el capital necesario para desarrollar la cadena de suministro de diversas industrias mediante instrumentos como el factoraje son modelos alicientes que promueven el pleno desenvolvimiento de los recursos en el de negocios de las empresas.

