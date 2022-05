Si hay desabastos en el Hot Sale, pero nada alarmante: ANTAD

En el marco del Hot Sale la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio (ANTAD) reconoció que hay un problema de abasto en aparatos electrónicos, pero de nada alarmante.

“Hay algún problema de abasto, pero todavía no hay nada alarmante que digamos no hay televisiones o no hay tal”, manifestó en entrevista en el marco de la 31 Convención de Aseguradores AMIS.

Comentó que si puede haber problemas como lo tienen las automotrices, por ejemplo, que si hay desbastado.

Esta situación, destacó, puede verse como una oportunidad, ya que México puede atraer muchas inversiones, de esas que ahora con la pandemia se vio la debilidad de las cadenas de abasto.

Así que México al estar situado en Norteamérica se presenta de una enorme oportunidad para que ese tipo de productos se fabriquen en el país.

“Yo más bien lo veo como una oportunidad, debemos ver la forma para que México sea atractivo par que ese tipo de inversiones se vengan al país, y no nada más esas sino todo lo que es textil, vestido y calzado también debería venirse, lo que es muy importante”, manifestó.

Aseguran que México debe verse atractivo para las inversiones.

Vicente Yáñez reconoció que se quisieran ver más acciones por parte del gobierno, en donde lo primero es darle confianza a los inversionistas, pues las inversiones se van a donde les conviene.

Apuntó que lo primero que se tiene que hacer como país es tener la capacidad de ser lo suficientemente atractivo para retener la inversión, tanto nacional como extranjera y más aún, tener la capacidad de genera condiciones para ser atractivos para atraer nuevas inversiones.

Respecto a que si no les preocupa un freno por parte de los consumidores por el aumento de las tasas de interés, dijo que ese es el papel que juega la tasa y por ello los Bancos Centrales la van moviendo en función de este fenómeno inflacionario y de crecimiento.

“En esto de la inflación hay que tener paciencia, no es un tema de semanas, esto va a hacer un tema de meses, no va a hacer un tema que resuelva en el mes que entra, esto va hacer un tema que va a llevar paciencia y sobre todo tenemos que evitar las tentaciones que en el pasado claramente no funcionaron que son controles de precios”, aseveró.

Reitero que solo se puede cantar victoria cuando se llegue al objeto del Banco de México de 3.0 de la inflación general anual.

alg

Sigue leyendo

Necesaria una respuesta integral a la pandemia y un comercio multilateral

Volaris transfiere 140 vuelos del AICM al AIFA

Tianguis Turístico es para presumir lo que México tiene: Jorge Cabrejos