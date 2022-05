CNET pide a autoridades aeronáuticas seguridad en aviación

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) apremió a las autoridades aeronáuticas para que garanticen la seguridad de las operaciones de aviación en la Ciudad de México.

“Sin duda alguna, lo más importante es la seguridad para el viajero y en ese sentido, el tema que debemos de tener muy claro es que no se puede jugar con la seguridad.

“El rediseño al día de hoy, no siendo un experto, podría decir que tiene sus retos grandes, parece ser que no está funcionado. No soy experto en este sentido, pero al final de cuentas se debe rediseñar, se deben tomar más acciones para corregir lo que se tenga que corregir y se debe echar a andar ese sistema aeroportuario lo antes posible”, anotó Braulio Arsuaga, presidente del CNET en conferencia virtual.

El empresario recordó que el gobierno apostó por implementar su alternativa en aras de solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Señalan que el rediseño no está funcionando. Foto: Especial

Dijo que se trata del Aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto de Toluca y el que se acaba de inaugurar en marzo previo, el Felipe Ángeles.

“Nosotros apostamos por el Sistema Aeroportuario, el AIFA, el AICM funcionando correctamente y Toluca. Debería de ser una prioridad el que se echen a andar estos tres aeropuertos. Fue la estrategia que siguió el gobierno para atender este flujo de pasajeros, pero también un tema de seguridad que no se puede jugar con eso”, agregó.

El ejecutivo añadió que el gobierno decidió cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y que esto tendrá un costo de oportunidad que se va a pagar en los siguientes años.

En la presentación, Arsuaga agregó que si bien la actividad turística en México ha mostrado signos de recuperación, aún hay segmentos como el turismo de negocios que no terminan por detonar.

Además, agregó que los resultados indican que los grandes polos de turismo son los que ya están de vuelta a niveles previos a la pandemia, pero no así destinos más pequeños.

