Evita deudas incensarías: Estos son los consejos que debes seguir para salir de ellas

En alguna ocasión surge la necesidad de adquirir una deuda para solventar un imprevisto, pero también hay quienes lo hacen porque se dieron un gustito. En ambos casos no habría tanto problema, pero si para pagar esos compromisos destinas más del 20% de tu ingreso, estás en problemas, según los expertos.

Si incurrimos en esta práctica podemos caer en el sobreendeudamiento. Es decir “que ya no podemos cubrir en su totalidad el pago de nuestras obligaciones, y no será posible sostener nuestras deudas, además que el ingreso ya no será suficiente para pagar nuestros gastos fijos”. Asegura la Consultora Invested.

Hacer un presupuesto

Los expertos indican que antes de adquirir una deuda hay que ser sinceros con nosotros mismos y saber si tenemos la capacidad económica para pagarla. Para ello lo que debemos hacer es realizar un presupuesto por escrito.

Parece una tarea de entrada sencilla, pero más de 56 millones de mexicanos no registran sus gastos y mucho menos hacen un presupuesto, además del 60% de la población destina más del 20% de su ingreso en pagar deudas. Asegura Invested en el estudio Reporte de Bienestar Financiero México 2022.

Puedes empezar por hacer una lista en las notas del celular o en un papel, pero lo importante es verlo de manera física. Ahí haz dos columnas, en una anota el concepto y en la otra el monto a pagar durante un periodo determinado, por ejemplo en una quincena.

Conocer nuestra capacidad de pago

Una vez que hayas hecho el presupuesto y realizado la suma de tus gastos conocerás tu capacidad de pago. Si tus ingresos son mayores a tus gastos estamos hablando de finanzas sanas.

Si tus ingresos son iguales a tus gastos, se conoce como finanzas en equilibrio. Aquí los se recomienda eliminar los gastos incensarios. Quizá el café de marca los podrás sustituir por uno hecho en casa o es hora de elaborar tu propia comida.

Ahora que si tus gastos exceden a tus ingresos, hablamos de finanzas en mal estado. En este punto debes de revisar bien tus gastos y deudas con urgencia. Si no lo haces el resultado puede ser catastrófico para ti.

Con estos pasos sencillos puedes evitar endeudarte de más y salir de ellas, pero es importante la disciplina en la elaboración del presupuesto mensual, quincenal o semanal, para así conocer tu capacidad de pago y evitar tragos amargos.

