Presenta CNBV especial de igualdad de género en las instituciones financieras

Sistema financiero realiza Diagnóstico de la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer de las entidades financieras en México, el cual confirmó la brecha existente entre mujeres y hombres en el sistema financiero mexicano.

Los principales resultados de las entidades financieras encuestadas para dicho diagnóstico refieren que del total de personas que laboraron en las entidades financieras, 51 por ciento fueron mujeres, sin embargo, solamente 26 por ciento de las personas en puestos directivos son mujeres.

Lo anterior, de acuerdo con el especial de igualdad de género, que forma parte del Boletín trimestral de Inclusión Financiera publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Respecto de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y prácticas laborales, 68 por ciento de las entidades financieras contó con alguna de éstas. Mas solo el 27 por ciento contó con una política o práctica que contenga indicadores para medir su avance.

El diagnóstico también reveló que 44 por ciento de las entidades financieras consideró que las mujeres necesitan productos financieros con características distintas que las ofrecidas a los hombres. No obstante, solo el 14 por ciento declaró tener al menos un producto financiero enfocado en las mujeres.

En la elaboración de este trabajo participaron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), a través de aplicación de un cuestionario entre enero y febrero de este año a 215 entidades financieras y 8 instituciones del Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF).

Capacidades financieras digitales de las mujeres

Respecto a las capacidades financieras digitales de las mujeres el estudio detalló que el Centro para la Inclusión Financiera de Acción (CFI, por sus siglas en inglés) publicó la guía Better Practice Guidance on Women’s Digital Financial Capability, en la cual recopila las mejores prácticas y lecciones para incrementar las capacidades financieras de las mujeres.

Subraya que debido al rol y el contexto de las mujeres en la sociedad, no se recomienda establecer los programas mediante educación tradicional, sino que se requieren métodos innovadores considerando cuatro etapas iterativas: diagnóstico, diseño, implementación y medición.

Apunta que los programas deben ajustarse a las necesidades de las mujeres, con métodos de enseñanza flexibles y herramientas que consideren factores transversales como el nivel de ingreso, objetivos personales, así como el acceso a teléfono celular.

Respecto al último punto, precisa, se ha observado que la tenencia de un teléfono celular tiene relación positiva en la confianza en el uso de la tecnología y en la percepción de importancia de los servicios financieros digitales.

Así que en el diagnostico, que es la evaluación del estado actual, se recomienda llevar a cabo pláticas o grupos focales con mujeres y sus familias: en el diseño, que haba sobe programas atractivos y acorde a la situación, se plantea la implementación de programas preferentemente presenciales.

Ser flexibles en el tiempo de duración y en el ritmo para completar el curso, tener la opción de tomarlo bajo demanda; tener mentoras y líderes mujeres; y enseñar con ejemplos de la vida diaria.

En la implementación, que es la enseñanza conveniente y oportuna, se digiere enviar recordatorios por medio de mensajes de texto; aprovechar momentos clave en operaciones financieras, para dar consejos de salud financiera; así como detallar y guiar en el aprendizaje del uso de productos financieros.

