Default de Crédito Real no amenaza el sistema financiero: SHCP

La estabilidad o funcionamiento del sistema financiero mexicano no tendrá riesgos por el default de Crédito Real ni se anticipa un efecto de cascada para otras instituciones, indico la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



A través de un comunicado de prensa, la dependencia informó esta noche que durante lo que va de 2022, las acciones de Crédito Real acumulan una caída de 82 por ciento y para este año, tiene vencimientos de deuda que suman 14 mil 639 millones de pesos, de los cuales 52 por ciento corresponde a líneas de crédito revolvente.



La dependencia precisó que Crédito Real no requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar, pero está sujeta a la supervisión de la CNBV en materia de operaciones ilícitas, y de CONDUSEF, en cuestiones de Prevención de Lavado de Dinero.



También indicó que, durante el cuarto trimestre de 2021, la firma reportó una pérdida neta de 359.4 millones de pesos, y en febrero de 2022 incumplió el pago de un bono de 170 millones de Francos Suizos.



Por lo anterior, en marzo pasado, Crédito Real anunció que se encuentra reestructurando su cartera y está valorando la posibilidad acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.



Hacienda destacó que Crédito Real no es una institución sistémicamente importante a nivel local, pese a ser una de las nomineras más grandes de México, sin embargo, aseveró que están monitoreando muy de cerca la evolución de la situación financiera y proceso legal de Crédito Real.



“Se busca garantizar que se atiendan las disposiciones de ley y se protejan los derechos de los usuarios de sus servicios financieros. Consideramos que no debe haber contagio hacia otros participantes que tienen buen desempeño en el sector de Sofomes”, destacó.

alg

Sigue leyendo

ESTE billete de 20 pesos es ÚNICO y lo puedes vender hasta en 500 MIL pesos; estas son sus características

¿Cuándo va a comenzar a circular el billete de 2,000 pesos mexicanos?

Oferta de películas y series en streaming se duplica en México en los últimos cinco años: IFT