Infonavit: Así funciona el Programa de Apoyo a gente humilde con Vivienda

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ya se encuentra aplicando el Programa de Apoyo a gente humilde con Vivienda, el cual está enfocado en beneficiar a quienes menos tienen.

"La información que tengo es que el Infonavit ya está aplicando este programa de apoyo a gente humilde con vivienda. Es dinero de un presunto fraude al Infonavit que se recuperó y que se le entregó al Instituto para hacer las viviendas a la gente pobre", explicó el mandatario desde Palacio Nacional, durante la conferencia Mañanera.

De acuerdo con el presidente, este es un programa de apoyo dirigido “a gente humilde” el cual utiliza recursos que provienen de “un presunto fraude” cometido contra el Instituto, dinero el cual fue recuperado. Y aunque el mandatario no abundó en mayores detalles del mismo, ya se había referido a este programa al iniciar su administración.

Con este apoyo pretende fomentar la vivienda popular: AMLO

Este programa está enfocado en beneficiar a quienes menos tienen. FOTO: Cuartoscuro

Fue durante una conferencia matutina desarrollada a principios de julio del 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno pondría en marcha un programa de apoyo para el fomento de la vivienda popular, dirigido a la gente más humilde.

“Se están haciendo viviendas para la gente humilde, para la gente pobre, inclusive sin que tengan que pagar, no me gusta el término, pero es a fondo perdido, aunque no es así”, declaró aquel día el presidente, quien enfatizó que su recién estrenada administración se encontraba realizando una limpieza a fondo de la corrupción detectada en la construcción de viviendas, lo que aseguró fue un abuso de pasados gobiernos.

“Se construyeron viviendas de mala calidad, pequeñas, huevitos, muy caras, al grado que no se habitaron las entregadas al Infonavit, al Fovissste, un desastre en este sector. Por eso se está haciendo una revisión para iniciar un programa nuevo de apoyo al fomento a la vivienda popular”, destacó López Obrador en ese entonces.

El Infonavit ya está aplicando este programa de apoyo a gente humilde con vivienda, informó AMLO. FOTO: Cuartscuro

También dio a conocer entonces que el Infonavit ya contaba con un programa piloto el cual también contemplaba la reestructuración de crédito, y evitar desalojos y despojos de viviendas.

“Ya se dio la instrucción de que no se desaloje a ningún trabajador de su departamento, de su vivienda, en el caso del Infonavit. Había muchos abusos, se entregaban los créditos vencidos, la llamada cartera vencida a despachos de abogados, estos con chicanadas despojaban a los trabajadores de sus viviendas, de sus departamentos. Eso ya se terminó, ya no hay esos despojos”, informó entonces el mandatario.

La Conferencia Mañanera de este viernes 1 de Abril:

