Pandemia de Covid-19 ha costado 2 mil mdd a las aseguradoras

A 22 meses de la pandemia, las aseguradoras han apoyado a más de 193 mil familias, lo que representó un costo para estas empresas de dos mil 814 millones de dólares, el monto más alto respecto a otros desastres, que han todo ellos, naturales.

Lo anterior de acuerdo con las cifras dadas a conocer por Juan Patricio Riveroll, que es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), quien destacó que esta crisis sanitaria aún no ha concluido pero ya se observa una clarísima tendencia decrecientes en cuanto a número de contagios y de fallecimientos.

Refirió que gracias a la buena gestión y administración, contra con los debidos niveles o inclusive mayores de capitalización, reservas, así como por una adecuada supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Secretaría de Hacienda, las aseguradoras han podido hacer frente a los efectos de esta pandemia.

Respecto al reporte de casos Covid-19 con cifras al 28 de febrero, detalló que las aseguradoras han desembolsado 24 mil 987 millones de pesos derivado de las indemnizaciones en gastos médicos como consecuencia del coronavirus.

Comentó que este monto responde a 48 mil 052 casos asegurados de gastos médicos y con un monto promedio de 520 mil 003 pesos, cuando hace más de un año esta cifra estaba alrededor de los 300 mil pesos.

“Entonces este costo promedio fue aumentando conforme fue evolucionando los tratamientos por covid y las razones principales son que el tipo de medicamentos y los tratamientos de aquellos que llegaron a los hospitales, pues empezaron a ser cada vez más costosos”, explicó.

La Covid-19 ha afectado al mercado internacional.

No obstante, Norma Alicia Rosas, directora General de AMIS dijo que se observa una disminución en el número de personas que ingresan a los hospitales más no así en el costo promedio que representa su atención para las aseguradoras, toda vez que no tienen el cuadro de vacunación completo.

“Les digo, tiene que ver con esto, con que las personas están llegando prácticamente con un cuadro de vacunación muy pobre, eso es lo que estamos apreciando”, manifestó.

En cuanto a la mayor concentración de casos destacaron Ciudad de México y Estado de México, seguidos de Nuevo León y Jalisco, donde en conjunto suman el 61 por ciento de los casos de indemnizaciones de gastos médicos a lo largo del país.

El directivo señaló que 73 por ciento de los casos asegurados superaron el costo promedio de 520 mil pesos, siendo el costo promedio más caro cuando el paciente es intubado pero sin ingresar a la unidad de cuidados intensivos con más de 3.5 millones de pesos y en donde se tienen 10 casos.

Juan Patricio Riveroll comentó que en México el seguro protege la salud de 11.3 millones de personas, dando prioridad a la atención de sus asegurados y el contagio en la población general es de cuatro mil 391 personas por cada 100 mil personas, mientras que en la población asegurada el número es mucho menor, al estar hablando de 481 mil personas por cada 100 mil personas aseguradas.

Respecto al seguro de vida, dijo que se tienen 145 mil casos de familias que han recibido una indemnización por el lamentable fallecimiento de algunos de sus seres queridos, eso ha representado para las aseguradoras una indemnización total de 33 mil millones de pesos con monto promedio de 227 mil 573 pesos.

Asimismo, de los 318 mil fallecimientos, 45.6 por ciento de esos fueron indemnizadas por un seguro de vida privado o 145 mil 382 casos, lo que representó un monto total pagado de 33 mil 085 millones de pesos y un monto promedio de 227 mil 573 pesos.

En cuanto a la distribución también por entidad federativa, 42 por ciento de los casos de indemnizaciones con seguro de vida están concentrados en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

Apuntó que 10.6 millones de protegieron a sus familias con un seguro de vida individual y los fallecimientos en la población general, fueron de 253 por cada 100 mil personas y 170 por cada 100 mil personas aseguradas.

