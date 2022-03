Reto de ahorro: Arma tu "cochinito" con 28 mil pesos con el reto de las 26 semanas

Nunca es tarde para comenzar a ahorrar y si aún no te has decidido te recomendamos dar el primer paso y comenzar a implementar un método que te lleve a cumplir con tus objetivos económicos para este 2022. No es asunto complicado, solo se trata de que te decidas a hacerlo y pongas en marcha un plan de ahorro. Para ello te recomendamos poner en práctica un reto con el cual podrás estabilizar tus finanzas personales en corto tiempo.

Debes considerar que tener a la mano un "colchón" financiero siempre es recomendable, dados los imprevistos a los que en ocasiones nos enfrentaos. Este te permitirá contar con un recursos que te serán de gran utilidad en cualquier momento y ante cualquier circunstancia. Ya sea como fondo que te respalde ante una emergencia, como ahorro para un futuro próximo, o para invertirlo en algún proyecto o gusto personal.

Tener dinero en ahorrado te ayudará a poner en marcha casi cualquier proyecto que te plantees. Solo tienes que proponerte comenzar a crear tu fondo de ahorro y tratar de cumplir con tus objetivos, el cual es llegar hasta el final del reto y, de ser posible, comenzar a replicarlo para que se convierta en un hábito que te conduzca a tener tu propio dinero ahorrado.

Ahorra 28 mil pesos con el reto de las 26 semanas

Ahorra y crea en poco tiempo tu fondo ante emergencias. FOTO: Cuartoscuro

Una de las maneras fáciles y sencillas que hay para cumplir con tus metas de ahorro es el método de las 26 semanas, con el cual podrás juntar hasta 28 mil pesos en tu fondo. Este desafío es sencillo pero requerirás de paciencia, compromiso y motivación, ésta última te servirá no solo para cumplir tu meta, te conducirá también a seguir replicando el reto de manera frecuente.

Para reunir esa cantidad de dinero tienes que guiarte con la siguiente tabla, la cual te servirá como apoyo para saber cuánto destinar a tu fondo de ahorro y con qué frecuencia. No pierdas de vista en ningún momento que además de la constancia que le dediques, será más importante que comiences a crearte este hábito.

Una de las sugerencias para que seas constante en el reto es que al momento en que recibas tu quincena o tu ingreso, apartes la cantidad correspondiente a dos semanas y así en ningún momento te quedes rezagado.

Esta tabla te muestra el método de ahorro a seguir. FOTO: Especial

El reto consiste en dar un primer aporte semanal de mil pesos, el cual va a ir incrementado en cien pesos a partir de la segunda semana. Desde la semana seis comenzará a reducirse tu aportación en 50 pesos hasta que llegues a los mil pesos iniciales, lo que ocurrirá en la semana 16.

A partir de este punto seguirás reduciendo el dinero que destinas en 50 pesos, hasta la semana 25 en la cual aportarás 550 pesos al fondo. Finalmente, en la semana 26 tu último aporte será de mil 500 pesos, para dar un total de 28 mil pesos ahorrados.

Si bien conforme avanzan los días la cantidad se vuelve más elevada, conforme veas el incremento en tu fondo de ahorro te motivarás mucho más el ver cómo "engorda" tu alcancía, hasta el momento en el que concluyas tu reto, momento en que habrás reunido los 28 mil pesos.

