Casi 3 de cada 10 litros de combustibles que se vendieron en 2021 fueron ilegales: SAT

El contrabando de combustibles en 2021 sumó 102 millones de barriles, cantidad que equivale a 27 por ciento de las ventas legítimas de combustibles; y a 41 por ciento de las importaciones legítimas de combustibles, reveló el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión 2021, el órgano fiscalizador precisó que la demanda real estimada para 2021 sería de 1.3 millones de barriles de combustibles al día, es decir, 477.7 millones de barriles durante todo el periodo.

De lo anterior, la oferta legítima de combustible, compuesta por la producción Petróleos Mexicanos (Pemex) y las importaciones alcanzaron un total de 375.7 millones de barriles, esto es 21 por ciento menos que el total de la demanda.

El SAT refiere que a partir de 2012 se observó un cambio estructural en el mercado de combustibles, ya que se presentó una disminución en la venta legal de combustibles respecto a lo proyectado por el crecimiento económico.

El reporte refiere que el año pasado se registró una denuncia a un ex servidor público de alto mando acusado de delincuencia organizada con el contrabando de combustibles.

El contrabando de combustibles en 2021 sumó 102 millones de barriles (Foto: Cuartoscuro)

“Lo anterior es un gran acierto ya que para combatir la corrupción de raíz es necesario enfocar esfuerzos a la detención de altos mandos, toda vez que esto debilita realmente sus operaciones”, destacó la dependencia.

Como resultado de esta situación, para este año, el organismo va a implementar sanciones particulares para evitar el contrabando de combustibles, tanto para los contrabandistas, como para sus clientes.

Cómo parte de la miscelánea fiscal 2022, el SAT instruyó que los agentes aduanales tengan más controles volumétricos y sanciones de hasta 5 millones de pesos.

También van a fortalecer las facultades para reclasificar la mercancía que siendo un combustible no haya pagado IEPS correspondiente, además los clientes no van a poder deducir ISR ni acreditar el IVA en compras realizadas a empresas que no estén acreditadas por la CRE o la Sener.

