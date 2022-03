Quinvera no tiene autorización para ofrecer inversiones, alerta Condusef

Quinvera no tiene autorización para ofrecer inversiones conforme a las leyes financieras mexicanas, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) al público en general.

El organismo regulador precisó a través de su cuenta de Twitter que Quinvera, Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I.) de Capital Variable (C.V.) y con el nombre hacia el público como QUINVERA, no es una entidad financiera regulada ni supervisada por la Condusef.

De ahí que, aclaró, esta Comisión no está legalmente facultada para intervenir en sus controversias.

La Condusef, liderada por Óscar Rosado, recomendó a la población en general verificar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) para identificar a las entidades financieras autorizadas para operar en México.

“No te dejes engañar, las empresas que no son entidades financieras no pueden ofrecer que Condusef resuelva sus controversias con sus clientes, por no estar sujetas a su supervisión”, aseveró en la alerta enviada a través de la red social del organismo.

Cabe recordar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertó también sobre cinco entidades captan recursos del público en general sin contar con autorización.

Estas empresas son: Yox Holding, S.A.de C.V.; Vitas Consulting, S.A.P.I. de C.V.; Era Capitalinver, S.A.P.I. de C.V. comerciante conocida como “Era Capital”; Franquicias Millennium S. de R.L. de C.V.; Consorcio Bainet, S.A de C.V, con el nombre comercial “Samrt Business Corp��.

