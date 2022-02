Reforma Laboral otorga herramientas para una participación más democrática de los trabajadores, afirman especialistas

Los cambios establecidos en la Reforma Laboral otorga las herramientas para una participación más democrática por parte de los trabajadores, en donde los empresarios deben acostumbrarse y no meterse, indicaron especialistas.

“Si no hay un movimiento sindical que aproveche las nuevas estructuras de la Reforma Laboral, difícilmente se va a mejorar la capacidad de negociación, pero el otro desafío es para los empresarios, porque siempre han considerado la organización sindical como un asunto de revoltosos”, comentó Luis Emilio Jiménez Cacho, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Durante su participación en la mesa Trabajadores sin Defensa, Reforma Laboral ¡congelada!, organizada por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Jiménez detalló que la IP debe acostumbrarse a reconocer la representación genuina de los trabajadores como una forma legítima de resistencia dentro del trabajo en la empresa.

“Los empresarios tienen que acostumbrarse a no interferir con la vida sindical y ese es un nuevo desafío”, destacó.

Por su parte, Graciela Bensusán, profesora de la UAM Xochimilco y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, indicó que los empresarios van a experimentar un cambio radical y deben reconocer que va haber un sindicato que legítimamente representa a los intereses de los trabajadores y cada dos años van a estar en procesos electorales, y tendrán que crear las condiciones para que dicho proceso ocurra sin afectar la producción y los intereses de la empresa.

“Lo primero que tiene que hacer es no meterse, pues no todos los empresarios están entendiendo lo que significa la no injerencia que se establece en el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo y que es una de las obligaciones patronales”, indicó Bensusán.

También destacó que la reforma laboral va a funcionar siempre y cuando haya organización de base de los trabajadores, el caso de General Motors lo muestra muy bien y es la diferencia con Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Necesitamos que los trabajadores se organicen y que tengan la confianza de que las autoridades deberán hacer lo que les corresponde según la ley para crear un terreno de nuevo nivelado. El cambio institucional es un gran paso, pero no es suficiente si los trabajadores no participan”, aseveró la especialista.

