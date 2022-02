Método de Ahorro: Junta hasta 5 mil pesos en 26 semanas; te decimos cómo

Si uno de tus objetivos para este año es comenzar tu plan de ahorro, considera que no hay pretextos para no cumplir con tu reto, por lo que te sugerimos no perder más tiempo y poner manos a la obra; enseguida te decimos cómo puedes comenzar a ahorrar desde hoy mediante un sencillo plan de 26 pagos semanales y de montos accesibles.

Puedes comenzar desde hoy o a partir de la próxima semana y para conseguir tu objetivo requerirás de mucha constancia y disciplina. Crear tu fondo de ahorro es una de los objetivos más ventajosos para tus finanzas personales; ya que además de darte la seguridad de contar con un recurso del cual disponer en cualquier momento, podría sacarte de muchos apuros ante gastos imprevistos que se te puedan presentar.

Si lo conviertes en un hábito, este reto de ahorro se podrá convertir en tu mejor aliado financiero y compañero de batallas ante cualquier incertidumbre económica; solo ten presente que como cualquier reto que te pongas por delante, esta meta de ahorro requerirá de constancia, disciplina y también de paciencia, por lo que tu objetivo debe mantenerse fijo en todo momento.

Cumple el "Reto de las 26 semanas"

Este método de ahorro es conocido como el "Reto de las 26 semanas" ya que es este el tiempo que dedicarás para crear tu fondo de ahorro. En un proceso muy sencillo ya que implica ir aportando semanalmente un monto de cien pesos el cual se irá incrementando en 5 pesos cada semana, ¿en qué consiste?

Primero que nada consigue una alcancía en la cual depositarás tu ahorro. Al comenzar el reto lo primero que debes hacer es depositar 100 pesos durante la primera semana, al momento de que pasen ocho días el aporte se incrementará 5 pesos, así que agregarás 105 pesos a tu cochinito y así lo seguirás haciendo hasta llegar a la semana 11, a partir de esta fecha, la cantidad subirá ahora 10 pesos cada semana.

Al llegar la semana 21, el monto que debes depositar en tu alcancía nuevamente cambiará, ya que la última cantidad que debes agregar las siguientes semanas es de 25 pesos, así que para la semana 22, tendrás que depositar 275 pesos.

Una vez que llegues a la semana 26 la cantidad que debes guardar disminuirá y tendrás que agregar 325 pesos, la intención de disminuirlo es tener en tu alcancía la cantidad de 5 mil pesos.

