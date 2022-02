Primer trimestre definirá rumbo económico del país: Jonathan Heath

Para tener un escenario más claro sobre el 2022 será clave el primer trimestre, refirió Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México.

Ello, en el sentido de ver cómo va avanzando la pandemia, la alta inflación, falta de producción, la ruptura de las cadenas de suministro, entre otros, está de una u otra forma están ligados a la crisis sanitaria por el Covid19, precisó durante su participación en el podcast Norte Económico de Banorte.

“Creo que el reto principal que estamos enfrentando (…), viene de cuál va a ser la trayectoria de la pandemia en el 2022”, por lo que si se tiene algo de suerte para la segunda mitad del año se vería el comienzo de una nueva normalidad a nivel de la economía mundial y resolviéndose muchos de los problemas.

En esta nueva normalidad, dijo, seguirá un grado bastante elevado de heterogeneidad a nivel de los países y si bien es cierto que se está revisando a la baja crecimiento para la mayoría de los países, aun así hay perspectivas relativamente buenas en algunos países claves, especialmente, Estados Unidos, lo que es importante para México dado el grado de integración a su economía.

No obstante, refirió que va a ser clavea, hasta la propia economía mexicana, cuál va a ser el ciclo monetario que debería de empezar ya en la Reserva Federal, cuándo, en qué monto, a qué velocidad.

Destacó que si la economía de Estados Unidos sigue creciendo y se van resolviendo las cadenas de suministro a nivel global, eso da pie a que las exportaciones mexicanas, motor principal de crecimiento, aceleren su reactivación y para el segundo semestre del año se tenga una perspectiva mejor.

En específico sobre la economía mexicana, comentó que la desaceleración de las exportaciones y la crisis de los semiconductores que han afectado al sector automotriz es lo que explica buena parte la desaceleración económica del 2021, pero de continuar la recuperación en Estados Unidos impulsaría nuevamente al alza las exportaciones mexicanas y eso podría ayudar a jalar a la economía mexicana.

Otro factor que ha afectado a la economía mexicana ha sido la evolución de la pandemia, pues ha llevado a confinamientos, actualmente voluntario, lo que de alguna forma ocasiona el estancamiento de los servicios, que representan dos terceras partes de la economía.

Y un tercer factor que también jugó un papel muy importante el año pasado, dijo, fue la reforma laboral que tuvo una afectación a todas las empresas que ofrecían servicios de outsourcing, provocando caídas de por arriba del 30 por ciento en algunos subsectores de servicios y, si bien, actualmente estas bajas se han ido moderando se verán sus afectaciones hasta el tercer trimestre de este año.

Jonathan destacó que el gran ausente en todo este contexto ha sido la inversión especialmente privada, mientras la inversión pública concluirá el 2021 con una tasa positiva, pero después de 11 años consecutivos cayendo en el margen no hace prácticamente ninguna diferencia.

“Pero realmente la clave, a final de cuentas, para el crecimiento en el 2022 son estos factores que mencioné, que bien a bien, sin ausencia de la inversión, pudieran darnos un escenario relativamente pesimista de no llegar a crecer ni al 2.0 por ciento".

“Pero también pudiéramos tener un escenario optimista donde estos factores negativos se van mitigando y en la segunda mitad del 2022 pudiéramos ver un efecto rebote sobre una base muy pequeña, obviamente no tan exagerado como lo vimos en el tercer y cuarto trimestre del 2020, pero sí pudieran darnos un crecimiento que pudiera sorprender al alza, que casi nadie lo está viendo ahorita para este año, pero pudiéramos terminar con un crecimiento cerca del 4.0 por ciento, si bien a bien estos factores van a nuestro favor”, detalló.

Respecto a la Inflación reconoció que quitando los servicios de vivienda y educación, el resto está incrementándose a razón arriba del 6.0 por ciento, lo que realmente preocupa mucho y es clara señal de que aquí no se puede realmente descansar en las condiciones cíclicas de la economía para tratar de pensar que la inflación pueda bajar.

No obstante, resaltó, se espera que la trayectoria al alza de la parte subyacente llegue a su máximo en el primer trimestre de este año para de ahí empezar una trayectoria descendente, pero muy difícil, no muy rápido, por lo que se concluirá el 2022 con una inflación cercana al 4.0 por ciento, para ya converger mucho más cerca la meta de 3.0 por ciento para mediados de 2023.

“Lo que sí tenemos que asegurar es que tenemos una postura monetaria consistente con esta burbuja inflación para acompañar y realmente asegurar que esa trayectoria a la baja, realmente se vaya a materializar; pero tenemos que tener los dedos cruzados para que no se nos vaya a atravesar otro choque no anticipado en el camino” manifestó.

A decir del subgobernador, el Instituto Central debe asegurar el acompañar esta baja en la inflación, especialmente, la subyacente, con una política monetaria consistente, pero también se tiene un proceso de recuperación.

Entonces, siempre cuando se toman las decisiones de política monetaria, siempre se tiene que tomar en cuenta las condiciones cíclicas de la economía, pues no se puede ser demasiado agresivos con una postura restrictiva, cuando se tiene una economía con condiciones cíclicas bastante adversas.

Pero al mismo tiempo, refirió, está viéndose que a nivel global, prácticamente ya todos los Bancos Centrales han iniciado un nuevo ciclo al alza en sus tasas para tratar de moverse, en el mejor de los casos, a una zona neutral, y en algún que otro país, están corriendo para ya tener incluso posturas restrictivas.

Dentro de esto, obviamente, está el caso de Estados Unidos con una inflación de arriba de 7.0 por ciento, que es la inflación más elevada que ellos han tenido en 40 años y que ante esto, la Reserva Federal va a iniciar un nuevo ciclo monetario, dejando atrás una postura bastante expansiva para entrar en zona neutral, para en marzo o segundo trimestre un mínimo de tres y hasta cinco alzas en el año.

"Entonces, en todo esto el Banco tiene que buscar el equilibrio, en el muy corto plazo, mandar un mensaje contundente, un mensaje de que tenemos un fenómeno inflacionario muy difícil, que sabemos que la política monetaria, per se, no es necesariamente muy efectiva para tratar de contener presiones inflacionarias derivadas de choques, especialmente de oferta, que viene importado, y pues no hay una política monetaria que por arte de magia induzca a una baja en la inflación”, apuntó.