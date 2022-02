México ratificará Memorándum de Entendimiento con Dubai Port World

México ratificará la firma de Memorándum de Entendimiento con Dubai Port World, con el que país se incorpora al programa World Logistics Passport, informó la Secretaría de Economía.

Esta ratificación estará a cargo de Tatiana Clouthier, secretaria de Economía en el marco de una gira de trabajo a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que llevará a cabo del 20 al 23 de febrero, en el marco de la Expo 2020 Dubái.

La secretaria de Economía será acompañada por la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, Ana Bárbara Mungaray.

Las funcionarias sostendrán reuniones con distintas agrupaciones comerciales y empresariales, y encabezarán el evento “Flavours of Mexico: MSMEs and Denominations of Origin”.

Lo anterior, en el espacio MIPYMES MX, en donde poco más de 100 micro, pequeñas y medianas empresas han exhibido sus productos y servicios como parte de la Expo 2020 Dubái, que finalizará el próximo 31 de marzo.

En 2021, Emiratos Árabes Unidos fue el 46° socio comercial de México y el 2° entre los países de Medio Oriente. El comercio bilateral entre ambas naciones ascendió a 923.4 millones de dólares.

https://twitter.com/WLP_Logistics/status/1494255578650222598

El 4 de octubre pasado, se inauguró el Pabellón de México en la Expo 2020 Dubái, exposición universal que estará disponible hasta el próximo 31 de marzo de 2022, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, siendo la primera edición celebrada en la región de Medio Oriente, África y Asia Meridional.

A decir de la Secretaría de Economía, la Expo 2020 Dubái representa una ventana al exterior, donde las naciones, a través de sus pabellones, promueven su cultura, tradiciones e identidad. Durante los 182 días de la exposición universal se contará con la participación de más de 190 países y se contempla un aforo de 25 millones de personas.

La dependencia destacó que la participación de México en la Expo Dubái ha sido posible gracias a la colaboración de la iniciativa privada y gobiernos estatales con el Gobierno Federal.

En su momento, la Secretaría de Economía refirió que el Pabellón de México en Expo 2020 Dubái detonará la reactivación económica, reimpulsando el sector productivo, turístico y cultural, que se han visto afectados por la pandemia de COVID-19.

Asimismo, consolidará las relaciones de amistad, entendimiento y mutuo beneficio con países de las distintas regiones del orbe, promoviendo la agenda multilateral para fortalecer la presencia de México e impulsar al sector empresarial mexicano en los Emiratos Árabes Unidos y el resto del mundo.

