Asofom pide a las autoridades financieras tener 'piso parejo' para operar

La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) pide a las autoridades financieras, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), un piso parejo para operar.

“Tenemos un problema de fondo y es que el gobierno hace leyes para bancos y las Sofomes, a pesar de que somos parte del sistema financiero bancario, hay leyes que no nos incluyen”, subrayó Enrique Presburger Cherem, presidente de la Asofom.

Por ejemplo, los bancos pueden deducir la cartera vencida y a las Sofomes no, “lo que abona a la competencia desleal que empieza a ver en donde los bancos se ven favorecidos con ciertas leyes”, dijo.

Detalló que el primer pendiente es con la Unidad de Banca Valores y Ahorro (UBVA), de la Secretaría de Hacienda, para el cambio en la clasificación de Entidad No Regulada (ENR) a Entidad No Vinculada (ENV), pues al final del día estas instituciones financieras no bancarias cumplen con muchos reportes.

Con la CNBV se busca que agilice los permisos para las emisiones bursátiles por parte de las Sofomes, comentó.

Ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), refirió, será para la definición de nuevos protocolos de usurpación de identidad y de originación a distancia.

Presburger Cherem dijo que con el Banco de México se tiene pendiente el definir las reglas de Costo Anual Total (CAT) para las instituciones financieras no bancarias.

Comentó que Asofom también trabajará con la banca de desarrollo, como Fira, Nafin y la Financiera Nacional de Desarrollo para reactivar el fondeo y rediseñar las estructuras de elegibilidad y fondeo.

Así como a la petición ante la UBVA de permitir a las Sofomes realizar la originación remota (on boarding digital) de créditos, tal como lo hace la banca.

CAR