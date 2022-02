Pensión Luz y Fuerza del Centro: ¿Cuánto dinero recibirán los extrabajadores de la extinta empresa?

La mañana de este jueves 10 de febrero el gobierno federal y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), dieron a conocer que entregarán pensiones a trabajadores de la extinta empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), por lo que en esta nota te decimos cómo es que puedes tramitar tu pensión y cuánto dinero estarías recibiendo.

Esta iniciativa del gobierno federal fue denominada Programa Especial de Compensación por Justicia social a Extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro y señalaron que en total se tiene previsto beneficiar a un total de 9 mil 249 ex empleados, quienes debieron haber cumplido por lo menos un total de 19 años, 6 meses y un día o más laborando en la empresa hasta antes del 11 de octubre de 2009 cuando se declaró extinta la paraestatal.

De los 9 mil 249 ex trabajadores que pudieron beneficiarse de este programa ya fallecieron 352, mientras que cinco ya se jubilaron por lo que en total serán 8 mil 992 ex trabajadores quienes podrán solicitar esta pensión y señalaron que el rango de edad de este grupo de ex empleados oscila entre los 46 y los 88 años dando como promedio 59 años.

¿Cuál es el monto de la pensión para ex empleados de Luz y Fuerza?

El Programa Especial de Compensación por Justicia Social a Extrabajadores de la Extinta Luz y Fuerza establece que el monto de la pensión se basará en el tiempo de antigüedad que se haya registrado hasta antes del 11 de octubre de 2009, fecha en la que se declaró extinta la paraestatal, por lo que los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Tiempo de servicio en años - Porcentaje de la pensión

20 años – 50%

21 años – 60%

22 años – 70%

23 años – 80%

24 años – 90%

25 a 29 años – 100%

Es importante señalar que se informó que la compensación mensual que recibirán los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro tendrá un monto mínimo de 3 mil 200 pesos al mes, mientras que la cantidad máxima será de 67 mil pesos mensuales, con una media de 12 mil 500 pesos.

Requisitos para solicitar la pensión

Las autoridades federales indicaron que los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro tienen que cumplir con los siguientes requisitos para poder solicitar la pensión:

Haber cubierto un t iempo mínimo de servicio en Luz y Fuerza del Centro de 19 años, seis meses y un día

Desistir ante la Junta Federal de Conciliación Arbitraje de todos los juicios presentes y futuros contra Luz y Fuerza del Centro, la Secretaría de Energía y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

contra Luz y Fuerza del Centro, la Secretaría de Energía y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado Entregar la solicitud correspondiente con la documentación requerida, la cual está disponible en el portal de Internet del INDEP y en las oficinas del CAP-México-Coyoacán, las cuales se ubican en la avenida México Coyoacán número 318, planta baja, Colonia General Anaya, Alcaldía Benito Juárez.

Es importante cumplir con todos los requisitos que se solicitan pues de no hacerlo se puede dictaminar improcedente la solicitud, asimismo señalaron que una vez que se haya concluido el trámite, el tiempo que transcurra para la entrega de la pensión puede variar de entre 4 a 6 meses.

