El billete de 20 pesos que debes buscar para venderlo en 100 mil pesos, debe repetirse este número

Especialmente desde que se dio la crisis sanitaria, dentro del mundo del comercio se popularizó el mecanismo de compra venta sin necesidad de ver a las personas o tener contacto físico para ejecutarlo, es por eso que actualmente el comercio digital es una de las mejores opciones para adquirir productos y en este sentido ahora se ha popularizado el hecho de vender dinero por un monto mucho mayor al de su denominación.

En este sentido, algunos ejemplares de moneda o papel moneda incrementan su valor debido a que presentan errores o detalles que los hacen sumamente interesantes para los coleccionistas, este es precisamente el caso del billete de 20 pesos por el cual hay quienes ofrecen hasta 100 mil pesos mexicanos.

Se trata de un billete de 20 pesos, ejemplar que se oferta se puso en circulación el 6 de junio de 2022, mismo que corresponde a la serie Bl9797070, por lo que ha llamado la atención debido a que en su número de folio se repite tres veces el número siete y se trata de un ejemplar que además presenta repetidas la series bi-numéricas “97” y “70", además de que es un ejemplar que no estuvo circulando, vale la pena destacar que el vendedor especificó que no tiene certificado de no circulación; sin embargo, destacó que el ejemplar se encuentra en perfecto estado.

El motivo de la composición de este nuevo billete consta de un fragmento de la obra artística referenciada con la cédula "Solemne y pacífica entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México el día 27 de septiembre del memorable año de 1821” /1, de autor anónimo; es de destacar que el ejemplar forma parte de la colección del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec.

Es de destacar que para crear una oferta de esta índole es necesario que crees una cuenta a través de la página en donde te gustaría ofertar el modelo de papel moneda en cuestión, para el cual deberás subir una fotografía y comprobar la calidad del ejemplar y su autenticidad. Los sitios favoritos y de mayor demanda por parte de los coleccionistas numismáticos son “Mercado Libre” así como “Ebay”.

