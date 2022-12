Demandan más tarjetas de crédito bancarias para cuentahabientes en México

El número de tarjetas de crédito bancarias superó el nivel prepandemia y alcanzó 31 millones 103 mil 862 plásticos colocados a octubre de este año, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Al cierre de 2019, los plásticos de crédito sumaron 29 millones 172 mil 507, nivel que se mantuvo hasta febrero de 2020, pues a partir de marzo, cuando se declaró el cierre de la economía en México, estas bajaron a 28 millones 720 mil 807, hasta llegar a 27 millones 499 mil 172 en febrero de 2021, su nivel más bajo en el periodo de estudio.

A pesar de las tasas de interés más altas y una economía en desaceleración, la mayoría de los emisores de tarjetas de crédito mexicano están preparados para seguir creciendo, refirió Fitch Ratings en su estudio What Investors Want to Know: Mexican Credit Cards.

Desde 2020, las familias mexicanas utilizan la tarjeta de crédito para hacer frente al incremento de precios, especialmente en alimentos, derivado de la alta inflación, de acuerdo con BBVA México.

La economista principal de BBVA, Mariana Torán, refirió que la tasa de crecimiento real de los montos mensuales de las tarjetas de crédito promedió 18 por ciento real en los primeros nueve meses de 2022, contra el promedio de 8.5 por ciento registrado en 2019.

MAAZ