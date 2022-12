Las Pymes están en riesgo de informalidad con la Ley Laboral

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) pueden caer en la informalidad ante la entrada en vigor de la totalidad de la Ley Laboral, porque les sería imposible cumplir con el exceso de normas, regulación e inspecciones, aseguró la firma Santamarina Steta.

En conferencia, Juan Carlos de la Vega, socio director de la firma de abogados reveló que “la posibilidad de que una pequeña empresa, pueda cumplir con toda la normatividad que se impone es prácticamente imposible y es más factible que caiga en la informalidad”.

Una de las críticas a las nuevas normas, dijo, es que ley no distingue si una empresa es grande o una Pyme, “no es posible que se les impongan cargas adicionales, pues no tendrán la infraestructura, no tendrán un experto de Recursos Humanos, el dueño es el que hace todo y con cinco o seis trabajadores, es difícil que se cumpla la normatividad”.

Andrés Rodríguez, socio de Santamarina Steta, reveló que las nuevas normas y requisitos como las reformas en materia sindical, regulatoria, la NOM 37 de Teletrabajo, vacaciones, protección a madres trabajadores y la obligación de contratar a adultos mayores, complicaría los requisitos y pagos de empresas.

Según De la Vega, desde el inicio de este sexenio empezaron los cambios a la Ley Laboral, pero se han ido incrementando en temas sindicales, de regulación, de inspecciones, aumento de prestaciones laborales, hasta hace unos días a principios de octubre, cuando en su totalidad entraron en vigor las nuevas reglas.

El llamado es para los empresarios, “tenemos que conocer las nuevas reglas, no se puede jugar el juego si no las conocemos, están llenas de retos, gran parte de esos se basan en el empoderamiento del trabajador y la toma de decisiones desde el punto de negociaciones”, dijo.

MBL