Jordy Herrera defiende estrategia de la CFE: “El subsidio es una medida correcta”

Jordy Herrera, exsecretario de Energía, habló sobre la comparecencia en la Cámara de Diputados de Manuel Bartlett, director de la Comisión General de Electricidad (CFE), y defendió la postura gubernamental en torno a la deuda que ha aumentado en el organismo.

Y es que, a pesar de que la deuda de la CFE aumentó 21.3% interanual en el tercer trimestre de 2022, Bartlett aseguró que gran parte de ese dinero no se ha ‘esfumado’ en gasto corriente, sino que se destinó a inversión para proyectos productivos, como plantas de generación o nuevas redes de transmisión, que ofrecen altas tasas de retorno en el futuro.

Al respecto, el analista energético determinó que en toda empresa energética en el mundo existen pérdidas por distintas cuestiones y señaló que no es un problema grave. Explicó que pueden ser pérdidas normales porque la energía no llegó al punto de entrega, por que no hubo un pago del servicio y, por último, el subsidio, al que aseguró que no debería considerarse una pérdida.

“En términos generales, el subsidio es una medida correcta donde hay pobreza”, expresó en entrevista con Darío Celis en el programa Tiempo de Negocio de El Heraldo Media Group.

A su vez, coincidió en que los datos de retorno que planteó el titular de la CFE son muy atractivos y anotó que inicio de un planteamiento distinto a la década anterior. Además, señaló que si se tiene controlada las pérdidas de energía, la cartera vencida y el crecimiento en el gasto en pensiones, podría decirse que es una empresa sana; por ello, invitó a analizar estos datos para dar una postura más acertada.

Manuel Bartlett afirmó que quedó conjurada la desaparición del organismo (Foto: Especial)

Manuel Bartlett: "Quedó conjurada la desaparición de CFE"

El director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, afirmó que quedó conjurada la desaparición del organismo. En su comparecencia ante comisiones unidas de Infraestructura y Energía de la Cámara de Diputados, Bartlett Díaz, indicó que el rescate de la CFE es ya una realidad. No perece y se fortalece.

“Podemos afirmar que, a pesar de las resistencias de intereses y del entramado que dejaron montado para destruirla, la desaparición de la empresa eléctrica nacional ha sido conjurada. No sólo se ha logrado su rescate, sino que hoy los mexicanos cuentan con una institución más fuerte para proteger el vital servicio de electricidad, para defender la soberanía energética y para sentar las bases de una nueva era de telecomunicaciones”, comentó.

A pesar de que se han obtenido buenos resultados y avances, reconoció que la deuda que se tiene en la empresa paraestatal, asciende a 433 mil 300 millones de pesos, un incremento de 13.5% respecto al cierre de diciembre de 2021, derivado de los mayores gastos que ha enfrentado por el aumento en los combustibles por la guerra en Ucrania.

También reconoció pérdidas por 50 mil millones de pesos en el tercer trimestre anunciadas recientemente, las cuales, dijo, se explican por el factor combustibles, aunque dichas pérdidas fueron proporcionalmente mucho menores al incremento de los precios en los energéticos, debido a medidas financieras adecuadas.

