Luigi de Chiara ve a México con potencial para exportar a Europa

Por la cercanía con Estados Unidos, los empresarios mexicanos se encuentran en un área de confort que le garantiza ingresos al dueño de la compañía, pero no producen la suficiente prosperidad para toda la comunidad que vive del proceso productivo, señaló el embajador de Italia en México, Luigi de Chiara.

“Esa es una de la causas por lo que es tan difícil aquí reducir la desigualdad social, que es el principal obstáculo y el mayor riesgo para el futuro próspero y positivo del país”, dijo De Chiara, en entrevista para El Heraldo de México en el marco de la Industrial Transformation México 2022, realizada en León, Guanajuato.

“Parece que hay desconfianza, pues todo lo que se hace en México parece excelente, empezando por la gastronomía y por las industrias creativas, pero nadie se atreve a exportar. Yo personalmente veo mucho talento en México, pero lo que veo es falta de experiencia y conocimiento de cómo se puede llevar a otros mercados lo que se produce en el país”.

El embajador señaló que para Italia, el sector agroalimentario hace que el Made in Italy sea la tercera marca más reconocida en el mundo, detrás de Coca-Cola y Visa, “entonces hay un montón de industrias que son generadoras de empleo, pero para México no entran en el concepto de negocios, por ejemplo, aquí se hacen muebles bellísimos, se podría pasar de la producción artesanal a la industrial para exportar a todo el mundo, pero si le pregunto a un empresario mexicano por qué no invierte en un proceso industrial para fabricar muebles, me responde que no es negocio”, dijo.

“Voy a ser políticamente poco correcto, yo creo que la cercanía de México a Estados Unidos es una bendición, porque le ha garantizado tener una integración económica productiva muy importante y positiva, sobre todo con el acuerdo que tienen, y más ahora modernizado con el T-MEC, pero es también una limitación, ya que la integración productiva con Estados Unidos se resuelve, sobre todo, en los niveles más bajos del ciclo de añadir valor a un producto y se pasa todo al costo, muy bajo, de la mano de obra en México”, puntualizó.

MBL