Gasto en pensiones aumenta 118.88%

De 2019 a 2022, el gasto en pensiones registró un aumento de 396 mil 708 millones de pesos, lo que significa un alza de 118.88 por ciento frente al registrado de 2013 a 2016, según cifras de la Secretaría de Hacienda.

En los primeros cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto, el aumento en el pago de pensiones fue 181 mil 241 millones, mientras que en el mismo periodo de la gestión de Andrés Manuel López Obrador es más del doble.

Para 2022, la Secretaría de Hacienda contempla un gasto total de 1.4 billones de pesos en el rubro, debido, en gran parte, a las Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores, programa social que va a recibir 70 por ciento más frente al año pasado.

Alejandra Macías, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que este gasto va aumentar año con año, y si bien es necesario esos recursos para adultos mayores, hace falta una fuente de financiamiento y ajuste al sistema de pensiones, para que sea más equitativo.

Según previsiones del CIEP para 2024, el pago a las pensiones va a representar 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto, para este año representa 5.1 por ciento.

“Dar más pensiones con el mismo dinero del gobierno está difícil porque el gasto no va a parar, va seguir creciendo mientras se sigan retirando las personas de la generación en transición. Aumentar pensiones y reducir la edad es no saber cómo está el sistema, es una bomba de tiempo y parece que no se han dado cuenta”, advirtió Flavia Rodríguez, directora general de Aregional.