Huachicol fiscal está en la mira de Hacienda; sancionarán a empresas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso endurecer las medidas para combatir el huachicol fiscal en combustibles, aplicando sanciones penales a empresas que no cuenten con controles volumétricos y cuando existan inconsistencias entre su ventas y sus registros.

La dependencia también explicó que, en el caso del contrabando de combustibles, se prevé la cancelación definitiva del padrón de importadores, para que las personas que cometan este delito queden impedidas para volver a realizar estas importaciones o tramitar su despacho aduanero.

El proyecto de Miscelánea Fiscal para 2022 plantea reformar la fracción I del artículo 111 Bis del Código Fiscal de la Federación, para sancionar penalmente a aquellos contribuyentes que no cuenten con controles volumétricos de esos productos o, contado con ellos, los alteren, inutilicen o destruyan.

También propone crear tres nuevos tipos penales relacionados con la adquisición de combustible ilícito: cuando exista una diferencia entre las existencias medidas y las calculadas por las empresas; cuando se detecte que el contribuyente entrega más litros de los que factura como venta.

El tercer tipo penal se relaciona con los casos cuando se detecte que el contribuyente facture más de lo que puede vender. En estos tres supuestos, la autoridad puede enajenar los combustibles e iniciar un proceso penal contra la compañía.

Además, prevé sanciones para las empresas que no cuenten con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos o contando con éstos, no los mantenga en operación en todo momento o altere su funcionamiento, así como no contar con los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento.

MAAZ