Sigue este sencillo reto de ahorro ¡y junta 10 mil pesos en 100 días!

Tik Tok es una de las plataformas digitales que más se han popularizado durante la pandemia. Parte importante de esta red social es que se centra en que los creadores comparten con otros usuarios retos que van desde coreografías y calendarios para ejercitarse, hasta métodos de ahorro que pueden contribuir a la economía de las personas.

Hace algunas semanas se viralizó un reto, el cual consiste en ahorrar 10 mil pesos, en tan solo 100 días, es decir, poco más de tres meses.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ahorrar puede parecer complicado sobre todo cuando hay muchos gastos de por medio. Sin embargo, este hábito puede ser el primer paso para alcanzar metas financieras personales.

Uno de los métodos más sencillos de ahorro es el reto de las 52 semanas, ya que el acumulado de dinero se hace de manera gradual, por lo que ayuda a las personas a irse haciendo un hábito nuevo para destinar una parte de sus ingresos al ahorro de forma progresiva.

Es por eso que los retos de 10 pesos, el de 52 semanas, le funciona a muchas personas que se encuentran atoradas al momento de querer ahorrar. Por eso este reto de 10 mil pesos en 100 días, podría ser muy útil.

¿Cómo hacer el reto de los 10,000 pesos en 100 días?

De acuerdo con el video de TikTok, así puedes hacer el reto:

-Primero debes imprimir o realizar a mano un calendario que esté enumerado de 2 en 2 hasta el 200.

-Cada casilla corresponde a un solo día, y el número que anotaste te recordará la cantidad de dinero que deberás abonar ese mismo día.

-El orden lo eliges tú, la recomendación es que inicies con las cantidades medianas para después pasar con cantidades grandes y finalizar con las más pequeñas.

-Solo hay dos reglas muy sencillas que debes seguir para realizar este reto y ahorrar: primero que no debe pasar un solo día sin que hayas puesto dinero en la alcancía, o el lugar donde decidas guardarlo, y segundo que deberás tachar el monto que ya depositaste para que no se repita.

La Condusef advierte que serán 3 meses los que aproximadamente tendrás que ahorrar diariamente la cantidad elegida, por eso debes decidir cómo te conviene distribuir estos pequeños montos.

Tal vez podrías adecuarlos al tiempo que recibes tus ingresos, es decir, cuando sea día de pago, hacer los pagos más grandes y conforme pase la quincena o el mes, reducir los montos, cuando vuelva a llegar el día de pago hacer exactamente lo mismo. Esta recomendación podría ayudarte, pero lo interesante de este “método” es que puedes administrarte como mejor te acomode.

Recomendaciones

Ponte restricciones

Si eres de las o los que piensan que no pueden ahorrar porque no te alcanza con lo que ganas, estás en un error. El ahorro no va ligado con la cantidad de ingresos. Es por ellos que te sugerimos analizar tu gastos y verificar si todo lo destinas a cosas que realmente son necesarias para vivir. Algunas veces ponerse pequeñas restricciones ayuda para ahorrar dinero.

El ahorro debe ser una meta

La mayoría de las veces dependiendo de la fuente de ingreso, manejamos nuestros fondos de una manera más racional o emocional. Liga el ahorro con una meta específica, por ejemplo: un viaje con amigos, comprar un nuevo celular, una consola o dar el enganche de un carro nuevo. Esto te ayudará a enfocarte y motivarte.

Modo automático

Si ahorrar dinero no es lo tuyo, una gran estrategia es automatizar este hábito. Determina una cantidad mensual que puedes ahorrar durante un tiempo específico. Hay aplicaciones que en cuanto te pagan tu sueldo te descuentan un porcentaje de él y lo guardan en una cuenta de ahorro.

¿Necesitas ayuda para comenzar?

El mayor desafío al ahorrar es encontrar el dinero que necesitas para hacerlo de manera constante y muchas veces consejos, tips o recomendaciones son de gran ayuda.

EFVE