Bloqueos y desabasto: Alza en precios por freno al transporte

Bloqueos al ferrocarril y problemas de contenedores en el traslado de mercancías desde Asia hacia México afectan al transporte, lo cual va a trasladarse al precio de los productos al consumidor, advirtió Felipe de Javier Peña, presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

En entrevista, apuntó que ven tres problemas en la actualidad:

En primer lugar, y lo más importante, los bloqueos al ferrocarril en la vía que conecta al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, los cuales ya suman más de 50 días consecutivos y en total van 75 días en todo 2021.

Otro problema es que en el puerto de Manzanillo, Colima, también en el Pacífico, la terminal de contenedores operada por la firma filipina Contecon no se está dando abasto en la descarga de contenedores desde los barcos, lo cual genera retrasos para navieras, ferrocarril y autotransporte.

Por último, también está la preocupación por la falta de contenedores en el transporte marítimo internacional que ha generado un desbalance en el transporte con Asia y que ha generado aumentos en las tarifas que la Concamin aún no define.

“De todos estos, el más importante es el de bloqueos, porque estamos proyectando una imagen de baja competitividad internacional y que se suma a los otros dos problemas”, expuso.

El asunto de los bloqueos al ferrocarril en México ha crecido desmesuradamente los últimos año, puntualizó.

Por eso, dijo, se ha impulsado la regulación para que este delito contra las vías férreas sea perseguido con mayor eficacia, añadió.

Actualmente, el bloqueo a las vías del tren se considera como un delito federal que puede implicar penas de 15 días hasta 30 años de cárcel, dependiendo de la gravedad de la situación.

“Pedimos que se ejerzan las leyes y que haya respeto al Estado de Derecho, pues los afectados son los usuarios, industriales y el fin de año, cuando crece la demanda de bienes, todas las personas se pueden ver afectadas”, apuntó.

De acuerdo con cifras de la dirección de Puertos, de la Secretaría de Marina-Armada de México, por estos dos puertos se moviliza 50 por ciento del total de las mercancías que arriban al país.

Oscar del Cueto, presidente de la ferroviaria Kansas City Southern de México, empresa que opera la vía que llega al puerto de Lázaro Cárdenas, señaló que con el cambio de gobernador en el estado de Michoacán, a partir del primero de octubre se esperan soluciones al bloqueo.

Dijo que como el inconveniente es por una demanda de pagos del magisterio hacia ese gobierno, una de las soluciones puede ser que se dé un adelanto en las aportaciones federales a la entidad, para cubrir la demanda.

Con respecto a la problemática en el puerto de Manzanillo, la Concamin ya ha solicitado a las autoridades el trabajar con la firma operadora para solucionar los retrasos.

“Sobre el tema de falta de contenedores a nivel internacional para el transporte marítimo no podemos hacer mucho porque no depende de nosotros. Este problema sucede porque en China se han cerrado algunos puertos temporalmente por casos de COVID-19. Esto ha generado que no haya contenedores cuando la economía global está creciendo, por lo que las tarifas están aumentando y se genera un desequilibrio en la oferta y la demanda mundial”, apuntó.

El sector ferroviario en México es el décimo primero más importante a nivel mundial, sin embargo, en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, específicamente en su rubro de calidad infraestructura, México se ubicó en la posición 54 de 140 países en 2019, el último reporte disponible, con la pérdida de dos lugares en un año.

