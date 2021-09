Para internet, se necesitan 30 mmdp

Llevar la conectividad de internet a cuatro millones de habitantes que viven en lugares donde no hay presencia de servicios de telecomunicaciones, requiere de una inversión de 30 mil millones de pesos, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Adolfo Cuevas, presidente interino del organismo regulador, explicó que esa cifra de personas representan 80 por ciento del total de habitantes que el IFT ha detectado que viven en zonas apartadas, y que carecen de acceso a las telecomunicaciones.

Durante el foro “Cobertura de servicios digitales en México”, el funcionario destacó que con esa inversión se pueden cubrir 11 mil 500 localidades alejadas de las ciudades.

No obstante, todavía quedan pendientes otras 37 mil zonas en donde radican cerca de un millón de personas; se trata de comunidades con menos de 100 mil habitantes cada una, señaló Cuevas.

A la par de ello, consideró que es necesario fomentar que las personas eleven su poder adquisitivo, porque este factor se ha convertido en otro elemento que impide el uso de las telecomunicaciones.

“La mayor parte de la población que no accede al servicio de internet no es porque esté en lugares donde no hay servicio; sí hay cobertura, pero no se benefician de la conectividad por la falta de recursos económicos”, mencionó.

COMPROMISO

Por otro lado, Cuevas comentó que la empresa Altán Redes hasta ahora ha cumplido con sus compromisos de cobertura, y se ha comprometido a adelantar las metas pendientes para concretarlas en 2022.

Actualmente, la Red Compartida de Altán cubre a 60 por ciento de la población del país y el próximo año se espera que alcance 92 por ciento.

“De cumplir el hito de cobertura social que buscan adelantar, agregarían 1.25 por ciento de los habitantes que antes no tenían servicio de telecomunicaciones”, añadió el presidente interino del IFT.

PAL