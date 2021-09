Rogelio Ramírez de la O defiende a Pemex y refrenda apoyo de Hacienda

Ante los cuestionamientos de varios senadores de por qué seguir apoyando a Petróleos Mexicanos, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, dijo que lo que da la petrolera, así como los empleos que genera son razones suficientes para mantener la ayuda.

“El apoyo del gobierno federal a Pemex hasta ahora suma 420 mil millones de pesos, pero en el mismo periodo la empresa productiva del Estado nos ha dado 1 billón 200 mil millones de pesos, de derechos y de aportaciones federales”, precisó el funcionario.

Durante su comparecencia en la Cámara de Senadores, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, Ramírez de la O, dijo que a pesar de la difícil situación financiera que enfrenta la petrolera mexicana, aun así aporta más que lo que el gobierno le tiene que dar y que al mismo tiempo está sosteniendo una base muy importante de empleo,

También destacó su importancia como fuente de suministro estratégico, por lo que dijo que no hay forma de preguntarse por qué le siguen dando el apoyo “si atendemos a todos los efectos que habría si no hubiera apoyo, no cuestionarían esto”, sentenció el funcionario.

Desde su llegada la Secretaría de Hacienda, Ramírez de la O ha defendido la apuesta que tiene la actual administración por el rescate y el fortalecimiento de la empresa productiva del Estado, tan es así, que el Paquete Económico 2022 propone una reducción en el pago del derecho por la utilidad compartida (DUC),

Además, el presupuesto propuesto para la inversión de Pemex, el cual, contando los recursos para la construcción de la refinería de Dos Bocas, asciende a 475 mil millones de pesos.