Hacienda hablará con Banxico para utilizar recursos del FMI para pagar deuda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que va a dialogar con el Banco de México para utilizar los 12 mil 200 millones de dólares asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los Derechos Especiales de Giro (DEG).

A través de un comunicado de prensa la dependencia dijo que busca que el Gobierno de México aproveche estos recursos para pagar deuda con tasas de interés altas.

"El objetivo de este intercambio es abonar a la disciplina fiscal. (...) Al cancelar esta deuda, se logra un ahorro en el costo de la misma, así como un beneficio en el nivel de la deuda y, como consecuencia, un impacto positivo para el presupuesto", destacó.

La dependencia indicó que el Gobierno de México ha realizado un buen manejo de las finanzas públicas, por lo que el país no presenta problemas de liquidez y resaltó que México no está solicitando apoyo alguno al FMI.

Detalló que los 12 mil 200 millones de dólares en DEG ingresaron directamente a las reservas internacionales de nuestro país que, normativamente, son administradas por el Banco de México.

Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, indicó que pretender utilizar reservas internacionales para pagar deuda del gobierno, representa un atentado contra la autonomía del Banco de México.

"No importa que tan buena sea la intención, las reservas no son ahorro del gobierno. De cualquier manera pre pagar deuda no es lo más indicado en un año de recuperación económica", advirtió Siller.

Hacienda también indicó que los DEG no se van a incluir en el presupuesto 2022; es decir, esos recursos no se considerarán como ingreso del gobierno y tampoco como egreso.

Cabe señalar que estos recursos fueron aprobados por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a que identificó que existe una falta de liquidez global.