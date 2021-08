¿Por qué la informalidad laboral conlleva altos costos en la recuperación económica?

Los impactos en la diversidad económica global se encuentran altamente correlacionados con la respuesta de los Gobiernos ante esta situación de emergencia. Además, se han observado efectos económicos sin precedentes en los procesos de recuperación de algunos países.

La semana pasada, The Economist y The New York Times, expusieron cómo en Estados Unidos, el proceso de recuperación ha estado acompañado de una alza importante en la productividad laboral. Esto se evidencia con el hecho de que los niveles de producción alcanzados (medidos a través del PIB), son mayores que antes de la pandemia, aún cuando se cuenta con una fuerza laboral menor. Sin embargo, al observar esta realidad, surgen las siguientes preguntas: ¿la economía mexicana se encuentra sobre la misma senda en su recuperación? Ya sea si sí, o no, ¿qué causa esta diferencia estructural en la recuperación económica?

La respuesta corta es que no nos encontramos sobre la misma vía de recuperación. Una respuesta más elaborada requiere entender la configuración de los mercados laborales en México. En particular, existe una dualidad importante en la manera en la que se da la relación laboral en México. Hay relaciones de empleo que se reconocen por medio del pago de seguridad social (empleo formal), y otras en las cuales no se realiza esta contribución (empleo informal). No obstante, con esto surge la primera dificultad: en 2020, los registros de empleo formal (provistos por el INEGI en sus encuestas de ocupación y empleo), mostraron una pérdida de 840 mil empleos formales entre febrero y diciembre.

Por otro lado, la recuperación en el mercado laboral se ha realizado de manera muy dispareja a nivel estatal. Tal como expuso Valeria Moy en una columna al respecto “la recuperación ha sido dispar a nivel estatal. Algunos estados ya se recuperaron y ya están por arriba de las cifras de empleo formal que tenían en febrero del año pasado… Son solo ocho entidades las que ya recuperaron sus niveles de empleo formal pre pandemia. Los demás estados aún no se recuperan”.

El problema radica en que los empleos dentro del mercado informal están relacionados con una menor productividad, menores salarios a los trabajadores y limitadas capacidades de crecimiento para los negocios. Mientras el flujo del mercado laboral se dé hacia la creación de empleos en la informalidad, el proceso de recuperación económica será lento y tardío.

Diversos investigadores se han dedicado a abordar las distintas políticas que los Gobiernos podrían adoptar para impulsar la activación económica y mejorar el proceso de recuperación. Tales son los casos de Leyva y Urrutia, quienes se han encargado de explorar el mercado laboral informal en los tiempos de pandemia y han generado propuestas de políticas públicas para México. En su trabajo, los académicos estudian diversas opciones y las comparan de acuerdo con su impacto en índices de recuperación y su eficiencia en costos.

Una propuesta parece imponerse como la más efectiva; el subsidio a costos de contratación en el mercado formal. Esta política no solo desincentivaría la informalidad, sino también impulsaría el crecimiento económico, la productividad laboral y aceleraría la tasa de recuperación. Como ciudadanos, nos queda esperar y ver la postura que deciden tomar nuestros gobernantes: indiferencia o recuperación.

