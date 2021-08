¿Cuáles son los útiles escolares que tuvieron mayor aumento de precio?

El regreso a clases presenciales, programado para el 30 de agosto en casi todos los estados de la República, ha provocado que los padres de familia consigan, además de los útiles escolares, otros materiales necesarios para que sus hijos regresen a las aulas.

Además de los útiles, será necesario que consigan uniformes, zapatos, tenis y otros productos necesarios, si es que sus hijos volverán a los salones. Pero después de un año, todos tendrán un aumento en sus precios, incluidos cuadernos, libros, papelería y otros esenciales para que los niños tomen clases.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que para el nuevo ciclo escolar, los aumentos en artículos relacionados con los uniformes, es decir, zapatos para niños y niñas, además de los propios uniformes tuvieron un incremento del 36.1 por ciento para el nuevo curso.

En lo que se refiere a los útiles escolares, los libros tendrán un incremento de 11.6 por ciento, con respecto al año pasado; los cuadernos un 7.3 por ciento y los artículos de papelería tendrán un aumento de 1.5 por ciento.

Por esa razón, la Profeco emitió una serie de recomendaciones para que las familias compren los útiles escolares con el menor impacto a su economía.

Los útiles escolares tendrán incremento de precio para el nuevo ciclo escolar

Recomendaciones para conseguir los útiles escolares

La Profeco emitió una serie de recomendaciones para que las familias no resientan tanto el regreso a clases presenciales de los niños de educación básica. Uno de los consejos es reutilizar los útiles que estén en buenas condiciones, por ejemplo cuadernos que tienen hojas limpias o lápices, plumas y equipo de geometría que aún sirva.

Al momento de comprarlos, la procuraduría sugiere que se revisen todos los productos. Así se puede asegurar que no tienen defectos, que no están rotos o que tengan deformaciones de producción. Es importante revisar que los bolígrafos pinten y que los productos que vengan cerrados tengan el sello que garantiza que no han sido abiertos, a partir de que salieron de la fábrica.

Para cualquier duda, es posible comunicarse al teléfono del Consumidor, al 55 5568 8722 en la Ciudad de México y Zona Metropolitana. Además, al 800 468 8722 desde el interior del país. Otra opción es escribir un correo electrónico a asesoría@profeco.gob.mx y publicidadenganosa@profeco.gob.mx.