Con disculpas del titular de la SEMAR, presentan el Taller de Actualización sobre el Sistema de Justicia Penal

Con disculpas del almirante Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (Semar) a integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), fue inaugurado el primer Taller de Actualización sobre el Sistema de Justicia Penal, con el que ambas instituciones refrendan el diálogo y el trabajo en conjunto.



Durante la ceremonia de inauguración donde estuvieron presentes integrantes de la Semar, y el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, Ojeda Durán señaló que la disculpa pública “a quien se lo merezca” es necesaria para llegar a un buen entendimiento entre ambas dependencias, pues a través de la plática y el diálogo se logrará llegar a la justicia, que es lo que se busca para todos los ciudadanos.



“Quiero dejar en claro que mis declaraciones de hace algunos días en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social, pero también tenemos ciertos problemas dentro de ese ramo.”, aseveró.



Por su parte, el presidente de la SCJN, aseguró que las autoridades de la Semar y del PJF, no tienen un enfrentamiento, sino que al contrario, se tiene la misma finalidad, de avanzar hacia un país más justo, más libre, en paz y en concordia.



"Estamos del mismo lado, tenemos funciones y responsabilidades distintas, pero no contrapuestas”, puntualizó.

Asimismo, Arturo Zaldívar indicó que “en una democracia constitucional de derecho, el fin no justifica los medios. El combate y la delincuencia se persiguen a través de los métodos de la democracia y solo mediante éstos”.



Refirió que para que sea legítimo, el Taller de Actualización de Sistema de Justicia Penal se realizará a partir de los procedimientos e instituciones que establece la Constitución, leyes, y bajo la protección de los derechos humanos de todas las personas, particularmente el debido proceso.



“Todas las autoridades del país tenemos la obligación de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las y los mexicanos; de avanzar a un país en el que reine la concordia y la paz”, finalizó.

alg