Canacintra pide abrir el diálogo a la IP

El sector privado necesita adoptar una postura firme de diálogo frente al gobierno Federal para aportar al desarrollo del país, aseveró Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

En entrevista con El Heraldo de México, el empresario dijo que esto también quiere decir que se debe de tomar una postura de diálogo con los interlocutores adecuados en el gobierno.

Además, reconoció que han habido momentos en que las posiciones de las cúpulas se han dividido y no han cristalizado sus demandas, por lo que se deben generar alianzas.

“También tenemos que asumir posiciones firmes en cuánto a temas energéticos, laborales para que se entienda que debe haber un equilibrio. Lo que queremos es no buscar proteger beneficios o privilegios que en algún tiempo que se tuvieron por parte de empresas que pudieron obrar mal, sino buscar un equilibrio para que podamos aportar a la justicia social”, señaló el empresario.

_¿Es la IP oposición?

_Nos ha tocado una situación complicada a todos los líderes empresariales. Se nos presentó un cambio de gobierno con nuevos paradigmas, luego la pandemia.

A veces se ha cuestionado que se conceda o no se tenga capacidad de explicar las problemáticas y efectos de políticas públicas no acertadas.

En el CCE (Consejo Coordinador Empresarial) hay un crisol de intereses que a veces es complicado poder alinear. Salazar (presidente del Consejo) es un buen negociador, pero la coyuntura ha sido complicada.

_¿La IP debe ser oposición?

_Lo que queda claro es que México necesita tener en su empresariado con mayor dimensión social. Ya se han hecho grandes cosas, los aumentos a los salarios mínimos no han sido menores aunque parecieran insuficientes. Hemos modificado la Ley de pensiones para subir 8 por ciento las aportaciones patronales. Empresas muy pequeñas son los que los pagan en una crisis esto genera presiones.

En Canacintra, he tratado de ser muy enfático en manifestar las dolencias de las micro, pequeñas y medianas empresas.

_¿Tienen certeza para invertir?

_Me agradaría que los paquetes de inversión se lleven a cabo, que se quiten las trabas. México recupera su posición en IED, pero no es suficiente, el sector que represento no tiene certeza de inversión y es tanto o más que los grandes anuncios, pero se tiene incertidumbre jurídica. La inversión debería ser 25 por ciento del PIB pero ha bajado y a 18 por ciento. Y no se diga la inversión pública, que está cerca del 2 por ciento del PIB.

DZA