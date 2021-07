Asesoría, clave para crecimiento de Pymes

En México únicamente 35 de cada 100 empresas sobreviven en sus primeros cinco años de vida, de acuerdo la Asociación de Emprendedores de México; pero el panorama para las microempresas es más complejo, apenas logran permanecer 2 años en el mercado; especialistas revelan que en ambos casos, no tuvieron la suficiente solidez económica o las estrategias adecuadas para continuar su operación.

De acuerdo con XBA, una plataforma de tecnología enfocada a la asesoría on-demand, entre las razones por los que el empresario mexicano no crece su negocio, se encuentra que no tiene una cultura de aceleración y escalabilidad, y no se acompaña de la asesoría que puede ayudar en dicho crecimiento.

Las Pymes que tienen acceso a asesoría profesional de negocios durante los primeros 5 años de vida incrementan 350% su probabilidad de supervivencia. Sin embargo, menos del 12% de ellas buscan asesoría con expertos.

A través de su App, XBA brinda ayuda profesional de alto nivel en diferentes áreas de negocio, de manera accesible, personalizada e inmediata.

“El contar con una guía que te permita entender cómo está cambiando el panorama, cómo adecuarse mejor al mercado o explorar nuevas posibilidades, es de gran utilidad para los dueños de las Pymes, por eso es interesante esta oportunidad que brinda esta plataforma”, señala Rafael Ramírez de Alba, profesor del área de Entorno Económico del IPADE Business School y consejero de XBA.

El especialista señala que asesorarse con expertos antes era una inversión que no podía cubrir una Pyme, pero la digitalización y el modelo de negocio basado en sharing economy, ahora lo permite a través de esta alternativa, y las empresas pueden ahorrar más de un 90% en asesoría de negocios de alto nivel.

Hoy, tras la aceleración digital por la pandemia, las empresas están preparadas para asesorarse de manera virtual, con el experto mejor calificado, a un costo asequible gracias al modelo de negocio basado en sharing economy.

“Cuando una empresa arranca, dentro de los primeros cinco años de su operación que es cuando empieza a tener algunos problemas, si se asesora con gente especializada las probabilidades de que esa empresa prospere aumentan dos o tres veces, entonces realmente en términos generales la asesoría profesional sí tiene un impacto muy importante”, puntualiza el académico.

“Lo que trata de hacer XBA es democratizar el acceso a esos servicios, que (las Pymes) puedan acceder a expertos de negocio basados en su necesidad y no por sus capacidad de bolsillo. Básicamente es democratizar la consultoría en Latinoamérica”.

Además de la asesoría on-demand, a través de inteligencia artificial XBA brinda una herramienta de auto diagnostico gratuito, con un asesor virtual, que ofrece a los usuarios más de 13 mil posibles respuestas a las dudas o problemáticas en su día a día con sólo descargar la aplicación.

Esta startup tiene planes para crecer en Latinoamérica, además de México está empezando operaciones en Colombia y busca tener presencia en por lo menos cinco países latinoamericanos a finales de año, y contar con una red de más de 200 expertos para que puedan dar asesoría en la plataforma.