ANTAD pronostica cuánto tardará la recuperación económica en México

El gerente de estudios económicos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Juan Pablo Flores, habló sobre la recuperación en estas tiendas y en las especializadas.

En entrevista para Heraldo Radio en “Bitácora de negocios” con Jesús Espinoza a nombre de Mario Maldonado, Flores dijo que los números son difíciles de juzgar, ya que los indicadores económicos han reportado tasas muy grandes de crecimiento a partir de abril, pero se trata de un efecto aritmético de la base de comparación, ya que el año pasado, las tiendas estuvieron cerradas parte de marzo a julio por la pandemia de Covid-19.

Agregó que tanto en las tiendas departamentales como en las especializadas, se tuvieron ventas muy bajas en 2020, respecto a las que se habían registrado en 2019. Entonces en este año, se tiene el efecto contrario, es decir, se está midiendo contra una base muy pequeña, hay tasas grandes de crecimiento, pero no significa que esto sea una recuperación plena.

También señaló que dicho efecto se va a presentar en mayo, junio y un poco de julio, siendo los meses que las tiendas cerraron en 2020, por lo que se tiene “un efecto de base pequeña”.

Flores indicó que la pandemia se contrarrestará al ritmo de la vacunación anticovid que se tenga en el país, y en este caso, él piensa que va muy lento, pero se espera que se pueda incrementar la velocidad de la aplicación de dosis y que se pueda retornar a un ritmo normal de vida.

Sin embargo, mencionó que no solo se trata de la vacuna, sino del contexto económico de México que influye, porque si la gente no tiene empleo, a pesar de estar vacunada, no va a tener dinero para comprar sus cosas.

Noticias Relacionadas Ventas de la Antad crecieron 6.5% en marzo

“El gobierno tiene programas sociales, y son buenos, siempre y cuando puedan ser canalizados a través de comercio formal o se puedan redimir a través de la formalidad, pues van a ayudar muchísimo”, explicó.

Además, dijo que actualmente 6 de cada 10 empleos en el país son informales, lo cual representa un problema, por lo que se tiene que buscar una formalización, dar incentivos para que se puedan mover a la formalidad y que los apoyos del gobierno alimenten los mercados formales, ya que toda la población necesita educación, salud, servicios, lo que se da a través de los impuestos.

“En la medida que tengamos una mayor base de contribución, pues tendremos mayor ingreso y eso nos permitirá tener, de alguna forma, la posibilidad de estar mejor económicamente hablando, y para eso, necesitamos que se generen empleos buenos… pero esos empleos solamente se dan a través de la inversión, y para que haya inversión, nosotros necesitamos que haya las condiciones necesarias, no solo para retener las que ya hay, sino para que pueda llegar nueva inversión. Este es un contexto económico que necesitamos que pase en el país para complementarlo… con acciones para que de alguna forma podamos ir retornando y podamos ir recuperando lo que perdimos el año pasado”, puntualizó.

Juan Pablo expresó que llegar a los niveles que tenían en 2018 y 2019 va a tardar un poco, pero se espera que a partir de agosto o septiembre de este año será posible medir si se está teniendo verdaderamente dicha recuperación, debido a que en esos meses ya se tenían tiendas abiertas en 2020.

De esta manera, mencionó que en el último trimestre de 2021 se va a poder empezar a medir y, a su vez, tener claro, en qué tiempo se van a recuperar.

Destacó que cuando comenzaron a abrirse las tiendas hubo mayor dinamismo en el sector, y mientras el semáforo epidemiológico mejore, tendrán la oportunidad obtener de mejores resultados, pero no solo depende de esto, ya que si se da un repunte de casos de Covid-19 y se vuelven a cerrar las tiendas, sería algo muy complicado.

atm