Peso se prepara para romper con racha negativa; Bolsa de Valores registra contracción

El peso inicia con una ligera apreciación de 0.22 por ciento frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores registra una contracción de 0.28 por ciento.

La moneda mexicana cotiza alrededor de 20.38 pesos por billete verde, esto significa una ganancia de menos de 4.5 centavo centavos.

Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, explicó que la apreciación del peso se debe a una corrección a la baja tras perder terreno durante cinco sesiones consecutivas.

Cabe mencionar que en el mercado cambiario las divisas muestran un desempeño mixto y con pocos cambios, mientras que el índice ponderado del dólar no muestra variaciones con respecto al cierre de ayer. Lo anterior se debe a la escasez de información económica relevante, principalmente en Estados Unidos en donde no se publicará información económica.

Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV, arranca la sesión con una ligera pérdida de 0.22 por ciento, con lo que se ubica en 50 mil 797.40 unidades.

Aunque hoy no es un día feriado para los mercados financieros en Estados Unidos, la reciente confirmación por parte del presidente Joe Biden del 19 de junio, el Día de la emancipación (Juneteenth), como un día feriado a nivel federal, podría hacer que en los siguientes años varias empresas del sector privado e inclusive el sector financiero no operen este día, algo que todavía no está definido.

Por Laura Quintero.

atm