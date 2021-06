No vamos a dejar que los extranjeros se queden con el mercado eléctrico mexicano: CFE

La reforma energética estableció las bases para debilitar a la CFE y que el mercado eléctrico quede en manos extranjeras, pero la actual administración no va a permitir que eso suceda, dijo Manuel Bartlett, director general de la empresa.

“La reforma energética en sí no es más que una serie de trampas para tratar de desaparecer a la CFE del país y que los intereses extranjeros se queden con el mercado eléctrico”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Ante ello la actual administración y los trabajadores de la empresa harán todo lo posible para impedirlo. “Un total de 80 mil soldados, que son los trabajadores de la CFE, impedirán que eso pase”, sostuvo.

Bartlett también destacó que prepara diversas denuncias contra empresas privadas que operan con esquemas ilegales.

“Vamos a denunciar, no podemos estar pasivos, tratamos, como dice el Presidente, de que esto se arreglara por medio de una ley, a través del pliego petitorio que presentamos a la CRE, no hemos estado pasivos y no vamos a permitir que desaparezcan a la CFE”, indicó.

Por otro lado, el funcionario afirmó que no habrá más apagones en el país, pues la CFE cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda de electricidad en los próximos meses, que son los de mayor calor en algunas entidades.

Por: Adrián Arias

