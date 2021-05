Quemaste o rompiste tus billetes por accidente; ve si pierden valor y cómo recuperarlo

Por lo regular, cuando un objeto se rompe o quema, las personas acuden con su garantía para que se los reparen, repongan o hagan la devolución de su dinero. Sin embargo, que pasa cuando es precisamente éste el que se dañó por algún accidente. ¿De inmediato salta la duda si pierde su valor o si se puede recuperar en las instituciones bancarias?

Con las actividades del día a día, es normal que las personas sufran accidentes con su dinero y termine: roto, manchado o hasta quemado. Es entonces cuando un sobresalto puede asaltar al dueño, pues podría ser el resultado de mucho esfuerzo laboral. No obstante, es necesario guardar la calma y saber que sí hay solución para estos casos.

¿Pierden valor los billetes quemados?

Si por alguna razón se quemó tus billetes, de cualquier denominación, debes saber que estos no pierden su valor y sí pueden ser recuperados. De acuerdo con el Banco de México (Banxico) éstos deben ser llevados a cualquier sucursal bancaria para su canje:

"Se aplican las 'reglas para la calificación de fracciones de billetes'. Debido a la fragilidad de los billetes quemados, se recomienda al público no repararlos y llevarlos fragmentos de billetes a una sucursal bancaria que brinde el servicio de canje de billetes y monedas."

En caso de que el billete sea de polímero y se haya deformado, el organismo explica que las piezas dañadas deberán ser sometidas a una evaluación:

"Si el billete está deformado pero completo, tiene valor y se considera como fracción de billete con valor, pero si le falta alguna porción entonces deberá evaluarse conforme a las 'reglas para la calificación de fracciones de billetes'".

Si las piezas perdieron poco más del 50 por ciento de su cuerpo, entonces no habrá mucho qué hacer.

Otro tipo de daños en los billetes

No sólo el fuego daña los billetes, pues existen otros factores que pueden afectarlos en demasía:

Desgastados, despintados o decolorados

Estos billetes se consideran “billetes deteriorados” y los bancos deben retirarlos de la circulación para ser sustituidos por billetes en buenas condiciones.

Con sellos o anotaciones

Se consideran sin valor aquéllos billetes que contienen “palabras, frases o dibujos, en forma manuscrita, impresa, o cualquier otro medio indeleble, que tengan como finalidad divulgar mensajes dirigidos al público, de carácter político, religioso o comercial”, es decir, los billetes con sellos o rayados sólo dejan de tener valor si presentan este tipo de mensajes:

"PNL Anula tu Voto” (mensaje político dirigido al público).

“Salve San Patricio, quien tenga este billete tendrá mucho dinero, escribir 10 billetes” (mensaje religioso dirigido al público).

“Compra en Almacenes WesMex” (mensaje comercial dirigido al público).

Ejemplos de sellos o anotaciones (completos o incompletos) que no afectan el valor del billete:

Sello de ACEPTADO

Sello de CANCELADO

Personajes infantiles.

Bigotes y/o anteojos en la imagen.

Rayas verticales, horizontales o de cualquier tipo, en cualquier parte del billete, sin importar su tamaño.

Nombres.

Números o símbolos.

Rotos, incompletos o mutilados

En este caso, Banxico explica que el solo hecho de que un billete esté roto no afecta su valor y se recomienda que se repare con cinta adherible transparente. Si se repara con cinta no transparente (cinta canela, para aislar, de papel, etc.), se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que le quita valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso.

Para el caso de los billetes mutilados, detalla que en suma tengan una superficie menor o igual a 6.16 cm2 (aproximadamente el tamaño de una moneda de diez pesos actualmente en circulación), se consideran como “Billetes Deteriorados” y conservan su valor.

Si deseas más información sobre dinero dañado, dale clic aquí.

lhp