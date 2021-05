Pelean CFE y Goldman Sachs en arbitraje internacional por 400 mdd

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Goldman Sachs Group están enfrascadas en un arbitraje internacional, en donde están en juego 400 millones de dólares.

Ello porque el banco de Wall Street considera que la Comisión debe pagarle 400 millones de dólares, como resultado de una transacción de gas natural cuyos precios se dispararon en febrero por la volatilidad derivada de la tormenta invernal en Texas.

Goldman tenía un acuerdo con CFE International en donde se establecían ciertas obligaciones y pagos relacionadas con el comercio de gas natural, sin embargo, el fenómeno meteorológico incrementó los precios de referencia en más de 100 por ciento, disparando las obligaciones de pago por parte de la Comisión.

No obstante, la empresa estatal mexicana acotó que no va a dar más información al respecto.

“La CFE reservará la información sobre los detalles del arbitraje, hasta en tanto no se emita el fallo. No se quiere informar antes para no entorpecer ningún proceso”, añadió.