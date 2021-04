Cuestionan capacidad del nuevo espacio aéreo

El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) cuestionó cuál será la capacidad final que tendrá el sistema aeroportuario mexicano que incluye al puerto aéreo de Santa Lucía que está en construcción.

En entrevista con El Heraldo de México, el presidente del colegio, Heriberto Salazar, expuso que el nuevo rediseño de espacio aéreo presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no determina cuál será el número de vuelos que se podrán realizar con los dos aeropuertos operando de manera simultánea. "A mí no me preocupa que no se pueda realizar una operación simultánea, seguramente sí. Ellos ahora ya tienen las llegadas y las salidas de aviones en Santa Lucía simuladas con el AICM, lo que me preocupa es qué capacidad va a tener ese sistema", sentenció.

El especialista que acompañó el proceso de ejecución del aeropuerto de Santa Lucía, planteó la duda de si finalmente los dos aeropuertos podrán tener la misma capacidad o más que el proyecto que se canceló en Texcoco.

Los datos del proyecto del sexenio anterior indicaban que en su primera fase, la cual se esperaba iniciar en 2022, iba a movilizar a 70 millones de pasajeros.

Las últimas proyecciones del gobierno actual indican que el sistema de tres aeropuertos podrá movilizar 80 millones de pasajeros, al iniciar operaciones la infraestructura en Santa Lucía.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez tiene una capacidad de 50 millones de pasajeros, la cual se encuentra saturada.

La explicación que dio el presidente del colegio para tener sus dudas es que pese a la nueva tecnología que se adquirió para el rediseño del espacio aéreo no se podrán tener los datos precisos de las operaciones de llegadas y salidas de los tres aeropuertos.

Explicó que hay factores que no se pueden obtener con precisión en las simulaciones como son las tormentas, el mal tiempo, el viento y el peso variante de las diferentes aeronaves que se aproximen.

"Los resultados de la capacidad de vuelos pueden ser diferentes, debido a que las condiciones reales como el peso de las aeronaves y el clima pueden reducir la capacidad del diseño performance", apuntó.

Por Everardo Martínez

dza