Prohibir golosinas afectará a 18 mil pequeños comercios en Sonora: Anpec

La prohibición comercial no abate el consumo, no cancela la demanda, por lo que no logra un cambio de hábitos, simplemente golpea a la oferta, al mercado formal

La prohibición comercial no abate el consumo, no cancela la demanda Foto: Especial