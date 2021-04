Para ellas, falta oportunidades en la banca

La desigualdad para ocupar un puesto de alta dirección en el mundo financiero aún prevalece en pleno siglo XXI; en México existe un evidente rezago en el sector. Los especialistas afirman que ellas enfrentan no un ‘techo de cristal, sino de cemento ’ para tener acceso a mejores puestos.

Vanessa Rubio Márquez, la primera mujer en ocupar una subsecretaría en Hacienda, fue testigo del bajo número de mujeres que integran los consejos de las instituciones de la banca de desarrollo, de la privada y de las

comisiones reguladoras.

El argumento es que no existen perfiles con la preparación y experiencia para integrarse, la maternidad y las labores dentro de casa, incluso otras más temen a la crítica social y no se postulan para ocupar un puesto directivo.

Ana Elena Ruiz, directora del Consejo de Mujeres y directora ejecutiva de Transformación e Inversiones Estratégicas de Citibanamex, comentó a Mente Mujer que ha sido testigos del reclamo de muchas colaboradoras y “esto muestra la sensibilidad que hay dentro del banco por escucharlas, promoverlas y generar políticas de inclusión”.

Desde su trinchera lucha, porque ellas tengan trato equitativo y sin discriminación. Enumeró que en el caso de la maternidad, a ellos en Citibanamex se les da cuatro semanas de licencia, “para que los jefes no vean la desventaja de contratar a una mujer cuando tenga que ausentarse”, se les ofrece un pago igual por su desempeño laboral y “les damos seguridad en el trabajo, sancionamos el abuso y el acoso”.

Mencionó que Citibanamex tiene un Programa de Apoyo para la Mujer (PAM), que incluye ayuda psicológica, asesoría legal, apoyo en la educación para los hijos, además de un botón de pánico para que sus colaboradoras manden alerta cuando se sientan en peligro.

Como presidenta del Consejo de Mujeres mencionó que toman muy en serio las capacitaciones para promociones a puestos directivos, “vemos sus talentos y buscamos que saquen sus miedos acrecer, que no se pongan límites, porque el sentimiento es quiero que me selecciones (para un mejor puesto), porque soy la mejor, no por ser mujer”.

"Mi principal meta es lograr equidad de género dentro de Citibanamex, atraer el talento femenino”, y seguir manteniendo el liderazgo de las mujeres. De acuerdo con sus encuestas, ellas están “más contentas” por los servicios que ofrece el banco, frente a los varones, lo que implica un mercado abierto de oportunidades para ofrecer más créditos y servicios financieros.

LAS FINANCIERAS MÁS DESTACADAS:

*ALISON ROSE CEO DE RBS

Primera mujer que lidera un banco en Reino Unido.

*ANA BOTÍN PRESIDENTA DEL BANCO SANTANDER

La Reina Isabel II la reconoció por su desempeño en el sector financiero.

*JANE FRASER CEO, CITIGROUP LATINOAMÉRICA

Primera dirigente femenina en uno de los grandes bancos de Estados Unidos.

*THASUNDA DUCKETT CEO DE BANCA DE CONSUMO DE CHASE, JPMORGAN CHASE & CO.

Rompió las barreras culturales.

*ADENA FRIEDMAN CEO DE NASDAQ

Dirige la segunda bolsa de valores más grande del mundo.

*SASHA WIGGINS JEFE DE PERSONAL DEL GRUPO, BARCLAYS

Transformó la empresa hacia la equidad

FUENTE: FORBES

EN MÉXICO…

*La banca está integrada por 49 instituciones financieras.

*De todos los bancos del país, ninguno tiene a una mujer como directora general.

*Sólo Grupo Financiero Santander tiene a una presidenta en el Consejo de Administración: Laura Diez Barroso.

* El porcentaje de mujeres de la banca en puestos de alto nivel es similar al de EU en los 80.

*En marzo de 2021 se firmó un convenio para reducir la brecha de género.

*l El convenio es para aumentar la presencia de mujeres en puestos de toma de decisión

*También para impulsar la promoción de productos y servicios financieros para ellas.

*Su incorporación en sitios directivos incrementa hasta 28 por ciento la rentabilidad.

EN EL MUNDO…

*Más de 1.3 mil millones de mujeres permanecen fuera del sistema financiero formal.

* En Latam, la brecha de género en la banca es de 6 por ciento; en Ecuador se triplica.

Por Engge Chavarría

