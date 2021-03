El método de pago que te ayuda a aumentar tus ventas en línea

En el mundo se ha vuelto muy popular realizar compras bajo el concepto “buy now, pay later” o “compra ahora, paga después”, este método también es conocido como préstamos en el punto de venta. Esta tendencia ya llegó a nuestro país, de la mano de Kueski Pay, un método de pago que se encuentra en rápida expansión y es especialmente popular entre los consumidores más jóvenes, como Millennials y Gen Z. Te contamos por qué es un must en tu tienda en línea.

Los consumidores cada vez buscan más opciones de pago y que mejor que a través de financiamiento flexibles, especialmente sin intereses.

Hoy en día, el financiamiento al consumidor va más allá de los proveedores de tarjetas de crédito tradicionales. Las plataformas de tecnología financiera como Kueski ofrecen opciones de pago novedosas, como Kueski Pay que permiten a las personas comprar en línea sin necesidad de tarjeta y diferir sus compras a plazos quincenales con un 0% de interés, lo cual resulta muy atractivo para los sitios de ecommerce, sobretodo ahora que los consumidores cada vez optan más por realizar compras en línea.

México es uno de los países con menor tasa de bancarización en todo LATAM, lo que significa que aún hay muchísimas personas sin acceso a una cuenta bancaria y mucho menos a una tarjeta de crédito, haciendo del efectivo el principal método de pago para la mayoría de los mexicanos, lo que representa un enorme reto al momento de generar acceso a plataformas digitales. De ahí la importancia de incorporar este tipo de soluciones, que eventualmente generarán accesibilidad a niveles nunca antes vistos.

Por otro lado, tenemos la necesidad de digitalizar a los comercios y ofrecer sus productos y/o servicios con una amplia gama de opciones en cuanto a pasarelas de pago, aunque esto, también suponía un enorme riesgo de contracargos y fraude, dos de los principales problemas que Kueski Pay te permitirá olvidar.

Alrededor del mundo las empresas de tecnología financiera que ofrecen préstamos de este tipo reportaron un crecimiento de hasta 3 dígitos en el verano de 2020. Kueski Pay reveló que creció 11 veces en tan solo 8 meses ya que más compradores pudieron financiar sus compras sin necesidad de salir de casa con pagos quincenales sin intereses.

7 razones por las que integrar Kueski Pay en tu ecommerce

Aumento de reconocimiento de marca y adquisición de nuevos clientes.

El beneficio obvio de ofrecer este método de pago en tu tienda online es adquirir nuevos clientes, disminuir los carritos abandonados y aumentar el ticket promedio de compra. Olvídate del fraude.

Kueski Pay es un método de pago que funciona con tecnología basada en machine learning por lo cual pueden identificar fácilmente a aquellos perfiles que genuinamente tienen una intención de compra. Ofrece a tus clientes lo que quieren, cuando lo quieren.

Una propuesta de valor súper importante, cuántas veces no nos ha pasado que vemos algo que nos gusta pero tenemos las tarjetas de crédito a tope o tenemos que esperar a la quincena para poder comprarlo. Esto significa una pérdida de ventas y quizá después el cliente olvide regresar a comprar lo que le gustó. Con Kueski Pay podrá hacer la compra en ese momento sin causar un desbalance financiero en su cartera. Fácil integración.

No necesitas un ejército de ingenieros. Agrega Kueski Pay con sólo dos clics (conexión por API o SDK propio) o con los plugins de Shopify, Vtex, WooCommerce, PrestaShop y Magento. Kueski Pay asume el riesgo, ofrece crédito en tu tienda y cobra de contado.

frecer un método de pago a crédito y con parcialidades no significa que los comercios reciban así el pago por sus ventas, Kueki Pay paga de contado a sus merchants y se encarga del seguimiento de los pagos con los clientes. Aumento de exposición de marca. Kueski Pay es un método de pago preocupado por dar exposición a sus merchants, por lo que constantemente estarás trabajando con uno de los mejores equipos de marketing para aumentar la visibilidad de tu marca en distintos canales. Integrar el método de pago más importante de México es algo que generará curiosidad en tu marca. Aumento del Customer Lifetime Value (LTV). Generar una visión a largo plazo de la relación con clientes de la mano de Kueski Pay, que toma en consideración el valor de un cliente en la relación que mantiene con la marca a lo largo del tiempo, ya que se genera una experiencia única y positiva que en definitiva los clientes quieren seguir usando.

Actualmente comercios como Viva Aerobus, Kipling, Capa de Ozono, Momiji, Nuestro Secreto, Someone Somewhere, Doto, Oggi Jeans, entre otros ya están aumentando sus ventas gracias a Kueski Pay.

"Es un tiempo ideal para agregar un nuevo método de pago como el que ustedes tienen, nuestro ecommerce está repuntando y a la gente no le queda de otra más que migrar al mundo digital" -Someone Somewhere.

A medida que estas ofertas se vuelvan más comunes en el comercio electrónico, la opción de comprar ahora y pagar después ya no solo será es una "buena opción" para los consumidores, sino una expectativa.

Kueski es la empresa de tecnología financiera más importante de México y además de permitir a los usuarios comprar en línea sin tarjetas de ningún tipo, también tienen un producto de préstamos de dinero para aquellos que necesitan efectivo llamado Kueski Cash.