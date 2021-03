SAT: En México es "muy complicado" pagar impuestos

La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, reconoció que es “muy complicado” cumplir con las obligaciones fiscales en México, desde darse de alta ante la autoridad y hasta pagar los impuestos correspondientes.

Por ello, dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones de preparar el terreno para una reforma tributaria con base en la simplificación administrativa.

“No necesariamente está relacionada con nuevos impuestos, ni con un incremento en tarifas (…) tiene que ver con la simplificación administrativa”, dijo la funcionaria.

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, Buenrostro platicó que desde que trabaja en el SAT paga más rápido sus impuestos, gracias a que le ayudan, “porque sí es muy complejo y mucha gente no es que no quiera pagar sus impuestos, es que dice apenas voy en la página 1 y son 20, nunca voy a terminar”.

Acompañada por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, Buenrostro agregó que los cuestionarios para la inscripción del Registro Federal de Contribuyentes son hojas y hojas, con preguntas que parecen capciosas y muy repetitivas.

“Por eso nosotros queremos hacer una simplificación administrativa y eso viene de la mano con darle mayor confianza al contribuyente, pero la mayor confianza al contribuyente también significa sanciones más graves”, dijo la funcionaria.

Ejemplificó el caso de Europa, donde -dijo- si ustedes se meten al metro en Alemania, si no pagan su boleto y los “cachan”, se van como al “Torito” y pagan la multa.

"Política tributaria es de Hacienda"

En su oportunidad, Herrera dejó en claro que la política tributaria se hace del lado de la Secretaría de Hacienda, pero siempre con el apoyo del SAT.

“Con respecto al tema de una posible reforma tributaria, (…) nosotros nos encargamos y por supuesto que consultamos al SAT, supongo que a Raquel le ganó un poquito el entusiasmo, pero la política tributaria se hace de lado de Hacienda y el presidente nos dio instrucciones muy precisas, pero además las acordó con los gobernadores”, dijo el funcionario.

En su siguiente participación, Buenrostro comentó que nadie mejor que el SAT conoce todo el papeleo que se debe hacer al interior de la institución para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

“En ese sentido va la simplificación, en ese sentido no la encargó el presidente, obviamente lo tiene que hacer el SAT, porque en la institución conocemos todo ese papeleo, no hay manera que sea en otro lado, difícilmente si no se trabaja en el SAT se entiende todo el mundo de trámites que hay adentro, en eso estamos trabajando y lo estamos reportando al presidente”, dijo la funcionaria.

Herrera añadió que en la mayor parte de los sistemas modernos de política y administración tributaria, dentro de los cuales se encuentra México, se ha hecho una separación explícita para que no haya conflicto de interés entre los entes que hacen política tributaria, incluyendo las reformas, en este caso Hacienda, y las dependencias que hacen la administración tributaria, es decir, el SAT.

Recordó que el sistema tributario mexicano no tiene implicaciones sólo para el gobierno federal, sino que impacta de forma muy importante a las entidades, a quienes destinan 1.8 billones de pesos mediante transferencias y participaciones.

Por lo anterior, detalló que junto con los secretarios de finanzas estatales van a ponerse de acuerdo en lo que es la parte técnica de la reforma, antes de empezar el procesamiento político.

Buenrostro presumió que, en 2020, las mejores medidas de eficiencia recaudatoria dejaron recursos por 500 mil millones de pesos, es decir, 2.2 puntos del PIB, que fue justo lo que dejó la reforma fiscal de 2014.

Por Fernando Franco y Laura Quintero

