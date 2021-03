Covid-19: Gastos millonarios llevan a familias a la ruina por la enfermedad

Tener un familiar contagiado por Covid-19 además del golpe moral y psicológico representa una fuerte erogación monetaria para la que no muchos están preparados, por ello la enfermedad no solo se vuelve del paciente quien la padece, aunado a la preocupación por el desenvolvimiento que tendrá conforme se desarrolle el virus y reciba tratamiento, los familiares o personas cercanas a él tendrán que afrontar gastos que no se esperaban.

Por ello desde que el virus llegó a México las historias de las familias que han sido trastocadas por la enfermedad se cuentan por decenas de miles; familias en donde su economía se ha visto afectada en mayor o menor medida por una situación que no esperaban llegar de manera tan próxima, y es que el problema no solo queda en el paciente mientras lucha por librar la enfermedad, sino en el tiempo de recuperación y las secuelas que se quedan en él.

Y los costos que implica solventar la enfermedad van desde un contagio leve hasta el agravamiento de la salud del paciente, ya que puede requerir oxigenación o permanecer internado en un hospital, todos los escenarios posibles abarcan fuertes erogaciones de parte de las familias mexicanas. La pandemia, que llegó a México hace un año, tomó a todo el servicio público de salud por sorpresa, nadie esperaba un escenario como el que vemos ahora.

71 millones sin seguridad social en México

Los costos van desde los tratamientos que se administren hasta el tiempo de recuperación del paciente. FOTO: EFE

Por si la situación de la seguridad social en México no fuera ya desde antes un problema, con la llegada del Covid-19 a México quedaron desveladas las 71 millones de personas que no cuentan con seguridad social en el país y más de 20.2 millones que no tienen acceso a los servicios básicos de salud, de acuerdo con datos del del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Una vez que a la familia se le da la noticia de que hay un contagiado por Covid-19 la siguiente duda es conocer qué con qué gravedad afectará al familiar, todos esperarán que no pase a una fase critica y logre salir recuperado. En este proceso, los costos de esta nueva enfermedad comienzan a ser resentidos por las familias, quienes desembolsarán entre 23 mil pesos y hasta un millón por los gastos derivados el contagio, dependerá de múltiples factores. Desde los tratamientos que se administren hasta el tiempo de recuperación, si es que la hay, del paciente.

Estas cifras han dejado en la ruina a muchas familias mexicanas que se ven incapaces de solventar los costos de una enfermedad que no cede y que muta a nuevas cepas. Para quienes cuentan con seguridad social, han tenido que recurrir a los servicios públicos de salud y afrontar este proceso en las condiciones actuales que existen en el sistema. Para quienes no tienen este beneficio tendrán que lidiar con la enfermedad desde casa, comprar sus propias medicinas, más oxígeno (14 mil) y recibir atención con médicos privados, en donde el costo por una consulta puede llegar hasta los 5 mil pesos. Gastos que seguirán aún durante le proceso de recuperación del paciente.

mypr