Armida Castro busca mayor equidad de género en Baja California Sur

La alcaldesa con licencia, Armida Castro Guzmán, asistió a la firma de su afiliación al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y reiteró que es tiempo de las mujeres construyendo y representando a la ciudadanía, a través de administraciones ciudadanas como la que hay en Los Cabos, pese a que encontró obstáculos en el camino.

“En mi lucha me sostuve de un hombre que entiende que en la esencia de la mujer está la razón de la lucha que vive y se enfrenta a todos los retos, mi líder nacional Andrés Manuel López Obrador, una guía e inspiración para estar aquí”, destacó Castro Guzmán.

Refirió que “la transformación del país no lleva un logo, lleva concordancia con el Gobierno Federal y es un momento en la historia de México, para el cual, como mujer, junto con muchas más, le apuesto cerrando un ciclo en donde no dejo un hubiera, porque hay seguridad y cuentas claras en Los Cabos”.

Armida Castro hizo énfasis de los sinsabores de militar y avanzar dentro de un partido que a nivel estatal no tiene congruencia, al decir que es tiempo de mujeres y por otro lado violenta al género que va abriendo paso para muchas más: “al partido verde le digo que mi ideal no tiene colores, yo estoy en donde me valoren y en donde me respeten; llegué aquí porque estoy segura que tengo mucho más que aportar a la lucha de las mujeres”, reiteró.

dhfm